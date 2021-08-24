На странице "администрации Донецка" появилось поздравление с Днем независимости Украины (фото)

В публикации от имени "администрации" отмечается, что "им искренне жаль, что коварство и бесчестье смогли разрушить мир и благополучие страны".

Во вторник, 24 августа, на официальной странице оккупационной "администрации города Донецка" в социальной сети "ВКонтакте" появилось поздравление с Днем независимости Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Этот праздник по праву считается символом свободы и могущества нашего государства. Несмотря на трагические события произошедшие в нашей стране мы продолжаем работать над тем, чтобы подобного больше не повторилось", — говорится в поздравлении от имени "администрации города Донецка".

В публикации отмечают, что им "искренне жаль, что коварство и бесчестье смогли разрушить мир и благополучие нашей страны".

"Несмотря на трудности и возведенные границы мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть истинное значение праздника Дня независимости", — подчеркивается в сообщении.

Публикацию сопроводили картинкой с официальным символом 30-летия независимости Украины.

[ + – ] На странице "администрации Донецка" появилось поздравление с Днем независимости Украины

В комментариях к публикации многие начали писать "Слава Украине" и "Донецк — это Украина". Впрочем, некоторые пользователи оставили под ней сепаратистские лозунги и фотографии с символикой так называемой "ДНР".

[ + – ] Комментарии к поздравлению с Днем независимости Украины на странице "администрации Донецка" [ + – ] Комментарии к поздравлению с Днем независимости Украины на странице "администрации Донецка"

Вскоре на сепаратистском Telegram-канале Pro_Республику сообщили, что группу "администрации города Донецка" в соцсети "ВКонтакте" взломали.

[ + – ] Сепаратисты сообщили, что страницу "администрации Донецка" взломали

А позже и на самой странице "администрации Донецка" в соцсети "ВКонтакте" появился пост с подтверждением того, что ее взломали и "специалисты работают над восстановлением доступа к сообществу".

[ + – ] На странице "администрации Донецка" подтвердили факт взлома

Отметим, 24 августа в Украине торжественно отметили 30-летие независимости страны. В центре Киева состоялся масштабный военный парад, в Одессе — военно-морской парад, а в Харькове — "Марш защитников Украины".

Фокус в отдельном материале разбирался что хотела сказать власть во время празднования Дня независимости Украины в этом году.