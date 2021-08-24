На сторінці "адміністрації Донецька" з'явилося привітання з Днем незалежності України (фото)

У публікації від імені "адміністрації" зазначається, що "їм щиро шкода, що підступність і безчестя змогли зруйнувати мир і добробут країни".

У вівторок, 24 серпня, на офіційній сторінці окупаційної "адміністрації міста Донецька" в соціальній мережі "ВКонтакте" з'явився привітання з Днем незалежності України.

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"Це свято по праву вважається символом свободи й могутності нашої держави. Попри трагічні події, які відбулися в нашій країні, ми продовжуємо працювати над тим, щоб подібного більше не повторилося", — йдеться в привітанні від імені "адміністрації міста Донецька".

У публікації відзначають, що їм "щиро шкода, що підступність і безчестя змогли зруйнувати мир і добробут нашої країни".

"Не дивлячись на труднощі й зведені кордони ми докладаємо всіх зусиль, щоб повернути справжнє значення свята Дня незалежності", — підкреслюється в повідомленні.

Публікацію супроводили картинкою з офіційним символом 30-річчя незалежності України.

[ + – ] На сторінці "адміністрації Донецька" з'явилося привітання з Днем незалежності України

У коментарях до публікації багато хто почав писати "Слава Україні" і "Донецьк — це Україна". Втім, деякі користувачі залишили під нею сепаратистські гасла і фотографії з символікою так званої "ДНР".

[ + – ] Коментарі до привітання з Днем незалежності України на сторінці "адміністрації Донецька" [ + – ] Коментарі до привітання з Днем незалежності України на сторінці "адміністрації Донецька"

Незабаром на сепаратистському Telegram-каналі Pro_Республику повідомили, що групу "адміністрації міста Донецька" в соцмережі "ВКонтакте" зламали.

[ + – ] Сепаратисти повідомили, що сторінку "адміністрації Донецька" зламали

А пізніше і на самій сторінці "адміністрації Донецька" в соцмережі "ВКонтакте" з'явився пост з підтвердженням того, що її зламали й "фахівці працюють над відновленням доступу до спільноти".

[ + – ] На сторінці "адміністрації Донецька" підтвердили факт злому

Відзначимо, 24 серпня в Україні урочисто відзначили 30-річчя незалежності країни. У центрі Києва відбувся масштабний військовий парад, в Одесі — військово-морський парад, а в Харкові — "Марш захисників України".

Фокус в окремому матеріалі розбирався що хотіла сказати влада під час святкування Дня незалежності України в цьому році.