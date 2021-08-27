Сторонники Порошенко начали обливать себя зеленкой в знак солидарности с политиком (фото)

Те же, кто не смог раздобыть зеленку, разрисовывают свои лица в графическом редакторе и публикуют эти фотографии в соцсетях.

Сторонники лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко устроили в социальной сети Facebook флешмоб после того, как пятого президента облили зеленкой в День независимости Украины. Начала флешмоб владелица страницы "Цьотка Галька зі Львова. Реінкарнація" — она сама облила себя зеленкой, чтобы поддержать политика.

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"Страшна не зеленка на тебе, а зеленка в тебе", — написала женщина, отметив, что "заказное обливание Пороха на праздновании независимости добило своей примитивностью".

В комментариях под публикацией люди начали также присылать свои фотографии, где их лица облиты зеленкой.

Фото: Facebook Фото: Facebook

В то же время зеленка под рукой оказалась далеко не у всех, потому некоторые были вынуждены прибегнуть к помощи графического редактора, чтобы присоединиться к флешмобу. В редакторе они как бы раскрашивали себя виртуальной зеленкой.

Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook

Порошенко облили зеленкой в День независимости: как все было

Порошенко облили зеленкой в центре Киева во время торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Украины. Инцидент произошел около станции метро "Крещатик" — в тот момент лидер "Евросолидарности" двигался в сторону Кабмина. Позже Порошенко заявил, что к нападению причастен действующий глава государства Владимир Зеленский.

По словам депутата "Евросолидарности" Александр Погребинский, вскоре после того, как полиция отпустила мужчину (Илью Пустовгара), который облил Порошенко зеленкой, тот был госпитализирован с диагнозом "алкогольная интоксикация".

При этом у Зеленского назвали "неистовой фобией" обвинения облитого зеленкой Порошенко.