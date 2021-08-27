Прихильники Порошенка почали обливати себе зеленкою на знак солідарності з політиком (фото)

Ті ж, хто не зміг роздобути зеленку, розмальовують свої обличчя в графічному редакторі і публікують ці фотографії в соцмережах.

Прихильники лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка влаштували в соціальній мережі Facebook флешмоб після того, як п'ятого президента облили зеленкою в День Незалежності України. Почала флешмоб власниця сторінки "Цьотка Галька зі Львова. Реінкарнація" — вона сама облила себе зеленкою, щоб підтримати політика.

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"Страшна не зеленка на тобі, а зеленка в тобі", — написала жінка, зазначивши, що "замовне обливання Пороха на святкуванні незалежності добило своєю примітивністю".

У коментарях під публікацією люди почали також надсилати свої фотографії, де їхні обличчя облиті зеленкою.

Фото: Facebook Фото: Facebook

У той же час зеленка під рукою виявилася далеко не у всіх, тому деякі були змушені вдатися до допомоги графічного редактора, щоб приєднатися до флешмобу. У редакторі вони начебто розфарбовували себе віртуальною зеленкою.

Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook

Порошенка облили зеленкою в День Незалежності: як усе було

Порошенка облили зеленкою в центрі Києва під час урочистих заходів, приурочених до Дня Незалежності України. Інцидент стався біля станції метро "Хрещатик" — у той момент лідер "Євросолідарності" рухався в бік Кабміну. Пізніше Порошенко заявив, що до нападу причетний чинний глава держави Володимир Зеленський.

За словами депутата "Євросолідарності" Олександра Погребинського, незабаром після того, як поліція відпустила чоловіка (Іллю Пустовгара), який облив Порошенка зеленкою, той був госпіталізований з діагнозом "алкогольна інтоксикація".

При цьому в Зеленського назвали "шаленою фобією" звинувачення облитого зеленкою Порошенка.