"Это небезопасно": эксперт не советует гулять у самого высокого в Украине флагштока в грозу (видео)

Самый высокий флагшток в стране находится в Харькове посреди пешеходной зоны. Ученый из НИИ рассказал, что хоть объект и окружен асфальтом, при грозе изоляционные свойства последнего сильно снижаются.

31 августа в Харькове шел дождь, сопровождавшийся сильной грозой, во время которой открытый неделей ранее 102-метровый флагшток буквально стал притягивать молнии. Появились видео, как они бьют по самому верху конструкции, вызывая сильный гром. Учитывая то, что под флагштоком могут беспрепятственно ходить люди, многих заинтересовал вопрос о безопасности нахождения рядом с ним. Заведующий отдела высоковольтной импульсной техники, заземления и молниезащиты Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института "Молния" НТУ "ХПИ" Сергей Руденко рассказал Фокусу, что приближаться к конструкции в грозу не следует.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Ну это нежелательно, естественно, точно так же, как и находиться у любой высокой конструкции. Например, стоять у Эйфелевой башни, в которую как минимум четыре раза в год бьет молния, тоже не стоит, как и не стоит на нее облокачиваться. Это, собственно, правило безопасности, которое изучается в школе всеми — прятаться под высокими сооружениями от грозы, будь-то деревья или флагшток, под какими-то мачтами — это небезопасно. Так делать нельзя", — заявил эксперт.

Руденко отметил, однако, что вышеупомянутый флагшток находится в пешеходной зоне, которая покрыта асфальтом, а он, в свою очередь, имеет высокое удельное сопротивление.

[ + – ] Пешеходная зона, где находится флагшток. Харьков

"Это один из способов обеспечения защиты от напряжения шага и напряжения прикосновения. Асфальт обладает изоляционной поверхностью, свойства которой во время грозы, конечно, падают. И хотя в целом никто гулять по этой пешеходной зоне не запрещал, подходить к флагштоку на расстояние ближе хотя бы 10 метров, конечно, не стоит", — рассказал ученый.

Говорить об общей готовности конструкции к таким ударам Руденко затруднился, однако отметил, что визуально создаются ощущения, что объект соответствует международным стандартам.

"Если говорить о прямом ударе молнии в сам флагшток, то, хоть я его и не обследовал, судя по фотографиям и по его конструкции механически он от этого защищен", — отметил он.

Фокус решил узнать больше о флагштоке и о вопросах, связанных с безопасностью, в Харьковской облгосадминистрации, которая отвечала за его строительство. За информацией, связанной с конструкцией, в приемной рекомендовали обращаться к директору Департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры ОГА Сергею Магдисюку. Его секретарь заявила, что чиновник находится на совещании и до конца дня вряд ли будет доступен.

Впрочем, заместитель председателя облгосадминистрации Михаил Харнам ранее в общении с журналистами NewsRoom заявил, что все необходимые испытания были проведены и никаких вопросов в плане безопасности быть не должно.

И все же жильцы близстоящих домов жаловались на то, что из-за грома, который сопровождает удары молнии, "окна ходят ходуном". А после одного из ударов, если верить одному из них, разряд пошел даже по газовым трубам, в результате чего сгорела пломба на газовом счетчике.

ООО "ИК ПЛАНЕТА БУД" — компания, которая монтировала флагшток. Харьков, напомним, стал обладателем самого высокого из тех, что установили в Украине преддверии Дня государственного флага и Дня независимости. Высота конструкции составляет 102 метра, а его стоимость — свыше 24,5 миллиона гривен. Работы по установке велись с мая 2021 года.

Устанавливали флагштоки и в других городах Украины, причем с некоторыми из них уже случились казусы. Например, в Херсоне объект упал на припаркованный рядом автомобиль, а в Ужгороде — внезапно начал стоять под наклоном.