"Це небезпечно": експерт не радить гуляти біля найвищого в Україні флагштока в грозу (відео)

Найвищий флагшток у країні знаходиться у Харкові посеред пішохідної зони. Вчений з НДІ розповів, що хоч об'єкт і оточений асфальтом, при грозі ізоляційні властивості останнього сильно знижуються.

31 серпня в Харкові йшов дощ, що супроводжувався сильною грозою, під час якої відкритий тижнем раніше 102-метровий флагшток буквально став притягувати блискавки. З'явилися відео, як вони б'ють по самому верху конструкції, викликаючи сильний грім. З огляду на те, що під флагштоком можуть безперешкодно ходити люди, багатьох зацікавило питання про безпеку перебування поруч з ним. Завідувач відділу високовольтної імпульсної техніки, заземлення та блискавкозахисту Науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту "Блискавка" НТУ "ХПІ" Сергій Руденко розповів Фокусу, що наближатися до конструкції в грозу не варто.

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"Ну, це небажано, звісно, точно так само, як і перебувати біля будь-якої високої конструкції. Наприклад, стояти біля Ейфелевої вежі, у яку як мінімум чотири рази на рік б'є блискавка, теж не варто, як і не варто на неї спиратися. Це, власне, правило безпеки, яке вивчається в школі усіма — ховатися під високими спорудами від грози, будь-то дерева чи флагшток, під якимись щоглами — це небезпечно. Так робити не можна", — заявив експерт.

Руденко зазначив, проте, що вищезгаданий флагшток розташований у пішохідній зоні, яка покрита асфальтом, а він, у свою чергу, має високий питомий опір.

[ + – ] Пішохідна зона, де розташований флагшток. Харків

"Це один із способів організації захисту від напруги. Асфальт має ізоляційну поверхню, властивості якої під час грози, звичайно, падають. І хоча в цілому ніхто гуляти по цій пішохідній зоні не забороняв, підходити до флагштока на відстань ближче хоча б 10 метрів, звичайно, не варто", — розповів учений.

Говорити про загальну готовність конструкції до таких ударів Руденко не зміг, проте зазначив, що візуально створюються відчуття, що об'єкт відповідає міжнародним стандартам.

"Якщо говорити про прямий удар блискавки в сам флагшток, то, хоч я його і не обстежував, судячи з фотографій і його конструкції, механічно він від цього захищений", — зазначив він.

Фокус вирішив дізнатися більше про флагшток і про питання, пов'язані з безпекою, у Харківській облдержадміністрації, яка відповідала за його будівництво. За інформацією, пов'язаною з конструкцією, у приймальні рекомендували звертатися до директора Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури ОДА Сергія Магдисюка. Його секретарка заявила, що чиновник перебуває на нараді і до кінця дня навряд чи буде доступний.

Втім, заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Харнам раніше в спілкуванні з журналістами NewsRoom заявив, що всі необхідні випробування були проведені і ніяких питань у плані безпеки бути не повинно.

І все ж, мешканці ближніх будинків скаржилися на те, що через грім, який супроводжує удари блискавки, "вікна ходять ходором". А після одного з ударів, якщо вірити одному з них, розряд пішов навіть по газових трубах, у результаті чого згоріла пломба на газовому лічильнику.

ТОВ "ІК ПЛАНЕТА БУД" — компанія, яка монтувала флагшток. Харків, нагадаємо, став володарем найвищого з тих, що встановили в Україні напередодні Дня державного прапора та Дня Незалежності. Висота конструкції становить 102 метри, а її вартість — понад 24,5 мільйони гривень. Роботи з установки проводилися з травня 2021 року.

Встановлювали флагштоки і в інших містах України, причому з деякими з них уже трапилися казуси. Наприклад, у Херсоні об'єкт впав на припаркований поруч автомобіль, а в Ужгороді — раптово нахилився.