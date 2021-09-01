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"Це небезпечно": експерт не радить гуляти біля найвищого в Україні флагштока в грозу (відео)

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флагшток харків, гроза
Фото: соцсети | Флагшток Харкова прикував до себе погляди городян під час недавньої грози

Найвищий флагшток у країні знаходиться у Харкові посеред пішохідної зони. Вчений з НДІ розповів, що хоч об'єкт і оточений асфальтом, при грозі ізоляційні властивості останнього сильно знижуються.

31 серпня в Харкові йшов дощ, що супроводжувався сильною грозою, під час якої відкритий тижнем раніше 102-метровий флагшток буквально став притягувати блискавки. З'явилися відео, як вони б'ють по самому верху конструкції, викликаючи сильний грім. З огляду на те, що під флагштоком можуть безперешкодно ходити люди, багатьох зацікавило питання про безпеку перебування поруч з ним. Завідувач відділу високовольтної імпульсної техніки, заземлення та блискавкозахисту Науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту "Блискавка" НТУ "ХПІ" Сергій Руденко розповів Фокусу, що наближатися до конструкції в грозу не варто.

"Ну, це небажано, звісно, точно так само, як і перебувати біля будь-якої високої конструкції. Наприклад, стояти біля Ейфелевої вежі, у яку як мінімум чотири рази на рік б'є блискавка, теж не варто, як і не варто на неї спиратися. Це, власне, правило безпеки, яке вивчається в школі усіма — ховатися під високими спорудами від грози, будь-то дерева чи флагшток, під якимись щоглами — це небезпечно. Так робити не можна", — заявив експерт.

Руденко зазначив, проте, що вищезгаданий флагшток розташований у пішохідній зоні, яка покрита асфальтом, а він, у свою чергу, має високий питомий опір.

флагшток харків, пішохідна зона
Пішохідна зона, де розташований флагшток. Харків

"Це один із способів організації захисту від напруги. Асфальт має ізоляційну поверхню, властивості якої під час грози, звичайно, падають. І хоча в цілому ніхто гуляти по цій пішохідній зоні не забороняв, підходити до флагштока на відстань ближче хоча б 10 метрів, звичайно, не варто", — розповів учений.

Говорити про загальну готовність конструкції до таких ударів Руденко не зміг, проте зазначив, що візуально створюються відчуття, що об'єкт відповідає міжнародним стандартам.

"Якщо говорити про прямий удар блискавки в сам флагшток, то, хоч я його і не обстежував, судячи з фотографій і його конструкції, механічно він від цього захищений", — зазначив він.

Фокус вирішив дізнатися більше про флагшток і про питання, пов'язані з безпекою, у Харківській облдержадміністрації, яка відповідала за його будівництво. За інформацією, пов'язаною з конструкцією, у приймальні рекомендували звертатися до директора Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури ОДА Сергія Магдисюка. Його секретарка заявила, що чиновник перебуває на нараді і до кінця дня навряд чи буде доступний.

Втім, заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Харнам раніше в спілкуванні з журналістами NewsRoom заявив, що всі необхідні випробування були проведені і ніяких питань у плані безпеки бути не повинно.

І все ж, мешканці ближніх будинків скаржилися на те, що через грім, який супроводжує удари блискавки, "вікна ходять ходором". А після одного з ударів, якщо вірити одному з них, розряд пішов навіть по газових трубах, у результаті чого згоріла пломба на газовому лічильнику.

ТОВ "ІК ПЛАНЕТА БУД" — компанія, яка монтувала флагшток. Харків, нагадаємо, став володарем найвищого з тих, що встановили в Україні напередодні Дня державного прапора та Дня Незалежності. Висота конструкції становить 102 метри, а її вартість — понад 24,5 мільйони гривень. Роботи з установки проводилися з травня 2021 року.

флагшток харків, паспорт об'єкта

Встановлювали флагштоки і в інших містах України, причому з деякими з них уже трапилися казуси. Наприклад, у Херсоні об'єкт впав на припаркований поруч автомобіль, а в Ужгороді — раптово нахилився.