На украинской границе начали проверять COVID-сертификаты при помощи специальных планшетов

На устройства загружена программа SafeBorder, которая позволяет проверять документы, выданные в Украине, ЕС и других странах.

Украинские пограничники начали применять электронные планшеты с программой SafeBorder, которая позволяет проводить проверку COVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, отрицательный результат теста на COVID-19 или выздоровление от болезни. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

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Программа позволяет автоматически проверять, действителен ли документ, принадлежит ли он соответствующему лицу при пересечении украинской границы. Каждый такой сертификат имеет уникальный электронный идентификатор и QR-код.

"Чтобы осуществить проверку пограничнику достаточно просканировать QR-код предоставленного гражданами сертификата и получить на экране электронного устройства подтверждение статуса документа", — объяснили в ведомстве.

На данный момент к системе цифровых COVID-сертификатов подключены около 40 стран. Среди которых страны Евросоюза: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция; и государства не входящие в состав ЕС: Украина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария Ватикан, Южная Македония, Турция.

Проверка COVID-сертификатов, выданных в странах, которые не подключены к этой системе, проводится визуально с изучением признаков возможных подделок.

С начала применения программы SafeBorder пограничники проверили более 60 тысяч сертификатов у граждан, въезжающих в Украину. Чаще всего такие документы используют при пересечении границы в пунктах пропуска на западном участке границы и в киевских аэропортах.

Напомним, 19 августа Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты в государственном приложении "Дія". Мы подробно писали о том, как получить такой документ.

Тем временем в Одессе появились продавцы поддельных COVID-сертификатов. По данным СМИ и местных жителей, цена на них может достигать $300.