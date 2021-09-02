На українському кордоні почали перевіряти COVID-сертифікати за допомогою спеціальних планшетів

На пристрої завантажена програма SafeBorder, яка дозволяє перевіряти документи, видані в Україні, ЄС та інших країнах.

Українські прикордонники почали застосовувати електронні планшети з програмою SafeBorder, яка дозволяє проводити перевірку COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від коронавірусу, негативний результат тесту на COVID-19 або одужання від хвороби. Про це в четвер, 2 вересня, повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ України.

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Програма дозволяє автоматично перевіряти, чи дійсний документ, чи належить він відповідній особі при перетині українського кордону. Кожен такий сертифікат має унікальний електронний ідентифікатор та QR-код.

"Щоб здійснити перевірку прикордоннику досить просканувати QR-код наданого громадянами сертифіката й отримати на екрані електронного пристрою підтвердження статусу документа", — пояснили у відомстві.

Наразі до системи цифрових COVID-сертифікатів підключені близько 40 країн. Серед яких країни Євросоюзу: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція; і держави, що не входять до складу ЄС: Україна, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Сан-Марино, Швейцарія, Ватикан, Південна Македонія, Туреччина.

Перевірка COVID-сертифікатів, виданих у країнах, які не підключені до цієї системи, проводиться візуально з вивченням ознак можливих підробок.

З початку застосування програми SafeBorder прикордонники перевірили понад 60 тисяч сертифікатів у громадян, які в'їжджають в Україну. Найчастіше такі документи використовують при перетині кордону в пунктах пропуску на західній ділянці кордону і в київських аеропортах.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати в державному додатку "Дія". Ми докладно писали про те, як отримати такий документ.

Тим часом в Одесі з'явилися продавці підроблених COVID-сертифікатів. За даними ЗМІ і місцевих жителів, ціна на них може досягати $300.