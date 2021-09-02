На українському кордоні почали перевіряти COVID-сертифікати за допомогою спеціальних планшетів
На пристрої завантажена програма SafeBorder, яка дозволяє перевіряти документи, видані в Україні, ЄС та інших країнах.
Українські прикордонники почали застосовувати електронні планшети з програмою SafeBorder, яка дозволяє проводити перевірку COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від коронавірусу, негативний результат тесту на COVID-19 або одужання від хвороби. Про це в четвер, 2 вересня, повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ України.
Програма дозволяє автоматично перевіряти, чи дійсний документ, чи належить він відповідній особі при перетині українського кордону. Кожен такий сертифікат має унікальний електронний ідентифікатор та QR-код.
"Щоб здійснити перевірку прикордоннику досить просканувати QR-код наданого громадянами сертифіката й отримати на екрані електронного пристрою підтвердження статусу документа", — пояснили у відомстві.
Наразі до системи цифрових COVID-сертифікатів підключені близько 40 країн. Серед яких країни Євросоюзу: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція; і держави, що не входять до складу ЄС: Україна, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Сан-Марино, Швейцарія, Ватикан, Південна Македонія, Туреччина.
Перевірка COVID-сертифікатів, виданих у країнах, які не підключені до цієї системи, проводиться візуально з вивченням ознак можливих підробок.
З початку застосування програми SafeBorder прикордонники перевірили понад 60 тисяч сертифікатів у громадян, які в'їжджають в Україну. Найчастіше такі документи використовують при перетині кордону в пунктах пропуску на західній ділянці кордону і в київських аеропортах.
Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати в державному додатку "Дія". Ми докладно писали про те, як отримати такий документ.
Тим часом в Одесі з'явилися продавці підроблених COVID-сертифікатів. За даними ЗМІ і місцевих жителів, ціна на них може досягати $300.