Пожар в костеле Святого Николая: при Минкульте в ближайшие дни создадут рабочую группу

В нее войдут представители украинского бизнеса. Они будут помогать властям контролировать использование средств, собранных на ремонт и реставрацию храма.

Рабочая группа при министерстве культуры и информационной политики по контролю за ремонтом и реставрацией пострадавшего от пожара костела Святого Николая будет создана в ближайшие дни. Об этом в своем Facebook в четверг, 9 сентября, сообщил основатель интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин.

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По его словам, на протяжении всей недели представители украинского бизнеса ведут переговоры с Минкультом касательно формата, в котором они будут взаимодействовать для помощи в работах над храмом. Чечеткин подчеркнул, что бизнесу важно, чтобы собранные на это деньги "использовались эффективно и прозрачно. А Минкульту, по его мнению, это также важно, так как к костелу "приковано пристальное внимание общества".

"В ближайшие дни при министерстве будет создана рабочая группа по надзору за ремонтно-реставрационными работами в памятке архитектуры национального значения Костеле Святого Николая. В эту группу войдут и представители от бизнеса", — сказал Чечеткин.

Он объяснил, что целью рабочей группы будет ускорение процессов по восстановлению костела, контроль работ, подрядчиков и денег, а также информирование общественности о ходе ремонта и реставрации. Юридическое сопровождение этому процессу компании, пожертвовавшие на восстановление костела деньги, доверили специалисту юридической компании "Миллер" Маси Найему, брату бывшего народного депутата, журналиста и замминистра инфраструктуры Мустафы Найема.

"Экспертиза, после которой в Костеле можно будет начать ремонтные работы, будет готова в начале октября. До этого времени, я надеюсь, будет выработан механизм максимально эффективного взаимодействия бизнеса и государства в таких ургентных ситуациях. Это был бы хороший и важный кейс", — добавил Чечеткин.

Напомним, возгорание в костеле Святого Николая в Киеве возникло вечером 3 сентября. В частности, был уничтожен уникальный орган, которому нет аналогов в мире. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание внутри инструмента. После пожара украинский бизнес собрал около 20 миллионов гривен на восстановление храма.

Тем временем министр культуры Александр Ткаченко заявил, что работы над восстановлением костела Святого Николая будут разделены на три этапа: противоаварийные, которые должны быть сделаны как можно скорее, работы, касающиеся органа и реставрационные работы фасада. Начать их, по словам чиновника, можно будет не раньше середины октября.