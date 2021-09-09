Пожежа в костелі Святого Миколая: при Мінкульті в найближчі дні створять робочу групу

До неї увійдуть представники українського бізнесу. Вони будуть допомагати владі контролювати використання коштів, зібраних на ремонт і реставрацію храму.

Робоча група при Міністерстві культури та інформаційної політики з контролю за ремонтом та реставрацією потерпілого від пожежі костелу Святого Миколая буде створена в найближчі дні. Про це у своєму Facebook у четвер, 9 вересня, повідомив засновник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін.

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За його словами, протягом усього тижня представники українського бізнесу ведуть переговори з Мінкультом щодо формату, у якому вони будуть взаємодіяти для допомоги в роботах над храмом. Чечоткін підкреслив, що бізнесу важливо, щоб зібрані на це гроші "використовувалися ефективно і прозоро. А Мінкульту, на його думку, це також важливо, оскільки до костелу "прикута пильна увага суспільства".

"У найближчі дні при міністерстві буде створена робоча група з нагляду за ремонтно-реставраційними роботами в пам'ятці архітектури національного значення Костелі Святого Миколая. У цю групу увійдуть і представники від бізнесу", — сказав Чечоткін.

Він пояснив, що метою робочої групи буде прискорення процесів з відновлення костелу, контроль робіт, підрядників і грошей, а також інформування громадськості про хід ремонту і реставрації. Юридичний супровід цього процесу компанії, які пожертвували на відновлення костелу гроші, довірили фахівцеві юридичної компанії "Міллер" Масі Найєму, братові колишнього народного депутата, журналіста і заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма.

"Експертиза, після якої в Костелі можна буде почати ремонтні роботи, буде готова на початку жовтня. До цього часу, я сподіваюся, буде вироблений механізм максимально ефективної взаємодії бізнесу і держави в таких ургентних ситуаціях. Це був би хороший і важливий кейс", — додав Чечоткін.

Нагадаємо, загоряння в костелі Святого Миколая в Києві виникло увечері 3 вересня. Зокрема, був знищений унікальний орган, якому немає аналогів у світі. За попередніми даними, причиною пожежі стало замикання всередині інструменту. Після пожежі український бізнес зібрав близько 20 мільйонів гривень на відновлення храму.

Тим часом міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що роботи над відновленням костелу Святого Миколая будуть розділені на три етапи: протиаварійні, які повинні бути зроблені якомога швидше, роботи, що стосуються органу, і реставраційні роботи фасаду. Розпочати їх, за словами чиновника, можна буде не раніше середини жовтня.