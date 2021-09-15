Не хватило трех месяцев: диссертацию Кивы отправили на углубленное изучение, – СМИ

Минобразование не может утвердить решение вуза о присвоении нардепу ученой степени из-за разгоревшегося скандала.

Экспертный совет Минобразования и науки 15 июня начал рассматривать вопрос, достойна ли диссертация нардепа Ильи Кивы присуждения за нее ученой степени кандидата наук. Не сумев найти ответ на этот вопрос, совет 14 сентября решил отправить диссертацию на углубленное изучение в несколько научных заведений. Об этом сообщило издание Bihus.Info со ссылкой на членов экспертной комиссии.

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Источники отметили, что к диссертации есть серьезные замечания.

Экспертный совет приглашал Киву на заседание 14 сентября, где рассматривалась его диссертация, но он не пришел.

Напомним, нардеп от ОПЗЖ Илья Кива 26 апреля защитил диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". Ученый совет вуза присудил ему степень кандидата наук.

Решения вузов о присвоении степени должно утверждать Минобразования.

Сразу после защиты в СМИ начали высказывать сомнения, что диссертация соответствует требуемым критериям научности и добропорядочности. Сообщалось, что Кива соврал об участии в двух научных конференциях и сопроводил свою работу поддельными справками.

Разгорелся скандал. Так, бывший пресс-секретарь Минздрава Александр Ябчанка сжег свой диплом в знак протеста против защиты Кивой диссертации и призвал поступить так же других украинских ученых.

Сомнения и должен был разрешить экспертный совет министерства.

После защиты Кива назвал себя "обремененным жизненными обстоятельствами" человеком. По его словам, защита научной работы – "еще один этап в жизни".