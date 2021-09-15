Не вистачило трьох місяців: дисертацію Киви відправили на поглиблене вивчення, — ЗМІ

Міносвіти не може затвердити рішення ВНЗ про присвоєння нардепу наукового ступеня через скандал.

Експертна рада Міносвіти і науки 15 червня розпочала розглядати питання, чи гідна дисертація нардепа Іллі Киви присудження за неї наукового ступеня кандидата наук. Не зумівши знайти відповідь на це питання, рада 14 вересня вирішила відправити дисертацію на поглиблене вивчення в кілька наукових закладів. Про це повідомило видання Bihus.Info з посиланням на членів експертної комісії.

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Джерела зазначили, що до дисертації є серйозні зауваження.

Експертна рада запрошував Киву на засідання 14 вересня, де розглядалася його дисертація, але він не прийшов.

Нагадаємо, нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива 26 квітня захистив дисертацію на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". Учена рада вищого навчального закладу присудила йому ступінь кандидата наук.

Рішення ВНЗ щодо присвоєння ступеню має затвердити Міносвіти.

Відразу після захисту в ЗМІ почали висловлювати сумніви, що дисертація відповідає необхідним критеріям науковості та доброчесності. Повідомлялося, що Кива збрехав про участь у двох наукових конференціях і супроводив свою роботу підробленими довідками.

Розгорівся скандал. Так, колишній прессекретар МОЗ Олександр Ябчанка спалив свій диплом на знак протесту проти захисту Кивою дисертації і закликав вчинити так само інших українських учених.

Сумніви і повинна була розвіяти експертна рада міністерства.

Після захисту Кива назвав себе "обтяженим життєвими обставинами". За його словами, захист наукової роботи — "ще один етап у житті".