"Ну здравствуй, Грузия": украинскую журналистку обокрали после вылета из "Жулян" (фото)

Из багажа Юлии Забелиной пропали серебряные серьги и золотое украшение.

Журналистка издания "Телеграф" Юлия Забелина пожаловалась на исчезновение дорогих украшений из багажа во время перелета из Украины в Грузию. Об этом корреспондент написала в своем Facebook.

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По ее словам, она пользовалась услугами украинского лоукостера Bees Airline.

После прилета в Батуми Юлия Забелина обнаружила, что из багажа пропали серебряные серьги и золотое украшение.

Журналиста "Телеграфа" также рассказала, что впервые решила не запаковывать чемодан в Жулянах перед вылетом.

"Впервые не запаковывала чемодан и вот. Серьги были куплены на Крите и очень любимы. Черт", — адресовала Юлия Забелина свою публикацию украинскому лоукостеру.

Авиакомпания Bees Airline пока официально не комментировала инцидент с исчезновением украшений из багажа украинской журналистки.

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В другой публикации Юлия Забелина рассказала, что ее тщательно проверяли по прилету в Батуми. Сперва она прошла паспортный контроль, после чего журналистку "Телеграфа" отправили в кабинет полиции.

Правоохранителям Юлия Забелина сообщила, что занимается политической журналистикой и заверила, что ее прилет в Батуми не связан с задержанным экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

"После этой фразы они посмеялись, но все таки взяли мой адрес и отправили снова на паспортный контроль Ну, здравствуй, долгожданная Грузия", — добавила журналистка "Телеграфа" в Facebook.

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