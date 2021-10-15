"Ну здрастуй, Грузіє": українську журналістку обікрали після вильоту з "Жулян" (фото)

З багажу Юлії Забєліної пропали срібні сережки і золоту прикрасу.

Журналістка видання "Телеграф" Юлія Забєліна поскаржилася на зникнення дорогих прикрас з багажу під час перельоту з України до Грузії. Про це кореспондент написала у своєму Facebook.

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За її словами, вона користувалася послугами українського лоукостера Bees Airline.

Після прильоту до Батумі Юлія Забєліна виявила, що з багажу пропали срібні сережки і золота прикраса.

Журналіста "Телеграфа" також розповіла, що вперше вирішила не запаковувати валізу в Жулянах перед вильотом.

"Вперше не запаковувала валізу і ось. Сережки були куплені на Криті і дуже улюблені. Чорт", — адресувала Юлія Забєліна свою публікацію українському лоукостеру.

Авіакомпанія Bees Airline поки офіційно не коментувала інцидент зі зникненням прикрас з багажу української журналістки.

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В іншій публікації Юлія Забєліна розповіла, що її ретельно перевіряли по прильоту до Батумі. Спершу вона пройшла паспортний контроль, після чого журналістку "Телеграфа" відправили в кабінет поліції.

Правоохоронцям Юлія Забєліна повідомила, що займається політичною журналістикою і запевнила, що її приліт в Батумі не пов'язаний з затриманим екс-президентом Грузії Міхеїла Саакашвілі.

"Після цієї фрази вони посміялися, але все таки взяли мою адресу і відправили знову на паспортний контроль Ну, здрастуй, довгоочікувана Грузіє", — додала журналістка "Телеграфа" в Facebook.

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