В Николаеве бабушки попались на краже электросамокатов (видео)

По словам мэра, таких бабушек будут наставлять "на путь истинный".

В Николаеве двух бабушек уличили в краже электросамокатов, которые сдаются в аренду для катания по городу. Пенсионерки решили утащить электротранспорт среди белого дня, кадры публикует местный Telegram-канал Новости-N.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Видео быстро распространилось в соцсетях и дошло до самого городского главы Александра Сенкевича. Мэр отметил, что на кадрах — прокатные самокаты, которые никто не забыл на улице. Он добавил, что для пользования этим видом транспорта есть специальная программа в телефоне, достаточно ее скачать, уплатить нужную сумму и только тогда можно пользоваться самокатами.

"Уже есть и курьезные случаи. Недавно опубликовали рейтинг в "Фокусе", написали, что на 1000 человек в Николаеве происходит большое количество правонарушений. Двух бабушек засекли, они эти самокаты уже "утырили". Одна из них потащила его руками через трамвайные пути, другая была более предусмотрительная, привезла тележку и погрузила его на тележку", — прокомментировал Сенкевич видео с бабушками во время прямой трансляции.

Мэр Николаева призвал жителей не прославлять город таким образом и вызывать полицию в случае подобных правонарушений.

"Будем этих бабушек наставлять на путь истинный. Хотя думаю это поздно уже", — добавил чиновник.

[ + – ] Бабушка ворует самокат

Напомним, согласно рейтингу Фокуса, Николаев оказался самым криминальным городом Украины. Проанализировав данные правоохранителей выяснилось, что на каждые 10 тыс. жителей города приходится почти 130 преступлений.

Отметим, что курьезы с кражей самокатов случаются в Украине не впервые. В Полтаве мужчина также утащил сдаваемый в аренду электросамокат, а затем утопил его дома в ванной, чтобы скрыть следы преступления.

Также Фокус писал, что в июле в Раде появились законопроекты, регулирующие езду на электросамокатах. Кроме правил их использования на дороге в документе также прописаны штрафы за определенные нарушения.