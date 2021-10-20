В Николаеве бабушки попались на краже электросамокатов (видео)
По словам мэра, таких бабушек будут наставлять "на путь истинный".
В Николаеве двух бабушек уличили в краже электросамокатов, которые сдаются в аренду для катания по городу. Пенсионерки решили утащить электротранспорт среди белого дня, кадры публикует местный Telegram-канал Новости-N.
Видео быстро распространилось в соцсетях и дошло до самого городского главы Александра Сенкевича. Мэр отметил, что на кадрах — прокатные самокаты, которые никто не забыл на улице. Он добавил, что для пользования этим видом транспорта есть специальная программа в телефоне, достаточно ее скачать, уплатить нужную сумму и только тогда можно пользоваться самокатами.
"Уже есть и курьезные случаи. Недавно опубликовали рейтинг в "Фокусе", написали, что на 1000 человек в Николаеве происходит большое количество правонарушений. Двух бабушек засекли, они эти самокаты уже "утырили". Одна из них потащила его руками через трамвайные пути, другая была более предусмотрительная, привезла тележку и погрузила его на тележку", — прокомментировал Сенкевич видео с бабушками во время прямой трансляции.
Мэр Николаева призвал жителей не прославлять город таким образом и вызывать полицию в случае подобных правонарушений.
"Будем этих бабушек наставлять на путь истинный. Хотя думаю это поздно уже", — добавил чиновник.
Напомним, согласно рейтингу Фокуса, Николаев оказался самым криминальным городом Украины. Проанализировав данные правоохранителей выяснилось, что на каждые 10 тыс. жителей города приходится почти 130 преступлений.
Отметим, что курьезы с кражей самокатов случаются в Украине не впервые. В Полтаве мужчина также утащил сдаваемый в аренду электросамокат, а затем утопил его дома в ванной, чтобы скрыть следы преступления.
Также Фокус писал, что в июле в Раде появились законопроекты, регулирующие езду на электросамокатах. Кроме правил их использования на дороге в документе также прописаны штрафы за определенные нарушения.