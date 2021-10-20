У Миколаєві бабусі попалися на крадіжці електросамокатів (відео)

За словами мера, таких бабусь наставлятимуть "на шлях істинний".

У Миколаєві двох бабусь викрили в крадіжці електросамокатів, які здаються в оренду для катання по місту. Пенсіонерки вирішили поцупити електротранспорт серед білого дня, кадри публікує місцевий Telegram-канал Новини-N.

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Відео швидко поширилося в соцмережах і дійшло до самого міського голови Олександра Сєнкевича. Мер зазначив, що на кадрах — прокатні самокати, які ніхто не забув на вулиці. Він додав, що для користування цим видом транспорту є спеціальна програма в телефоні, досить її завантажити, сплатити потрібну суму і тільки тоді можна користуватися самокатами.

"Уже є і курйозні випадки. Нещодавно опублікували рейтинг у "Фокусі", написали, що на 1000 осіб у Миколаєві відбувається велика кількість правопорушень. Двох бабусь засікли, вони ці самокати вже "утирили". Одна з них потягла його руками через трамвайні колії, інша була більш передбачлива, привезла візок і поклала його туди", — прокоментував Сєнкевич відео з бабусями під час прямої трансляції.

Мер Миколаєва закликав жителів не прославляти місто таким чином і викликати поліцію в разі подібних правопорушень.

"Будемо цих бабусь наставляти на шлях істинний. Хоча, думаю, це пізно вже", — додав чиновник.

[ + – ] Бабуся краде самокат

Нагадаємо, згідно з рейтингом Фокуса , Миколаїв виявився найбільш кримінальним містом України. Проаналізувавши дані правоохоронців, ми з'ясували, що на кожні 10 тис. мешканців міста припадає майже 130 злочинів.

Зазначимо, що курйози з крадіжкою самокатів трапляються в Україні не вперше. У Полтаві чоловік також поцупив електросамокат, що здається в оренду, а потім втопив його вдома у ванній, щоб приховати сліди злочину.

Також Фокус писав, що в липні в Раді з'явилися законопроєкти, що регулюють їзду на електросамокатах. Крім правил їхнього використання на дорозі, у документі також прописані штрафи за певні порушення.