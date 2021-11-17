Как вести себя в случае вооруженного нападения на школу. Советы эксперта

Специалистка по безопасности детей рассказала Фокусу об алгоритме действий, придерживаясь которого ученики и учителя могут спасти свои жизни во время теракта.

На фоне регулярных терактов в учебных заведениях по всему миру актуальным остается вопрос об алгоритме действий, которого необходимо придерживаться, чтобы не стать жертвой нападения. Однако, по словам эксперта по вопросам безопасности детей Елены Лизвинской, универсального способа спасти свою жизнь во время таких инцидентов не существует. Об этом она рассказала в комментарии Фокусу.

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Эксперт отметила, что теракты не происходят по одинаковому принципу, поэтому и действия, которые должны предпринять дети, чтобы избежать ранения и даже гибели, зависят от обстоятельств.

"Если это человек с автоматом, то он не будет тратить время на выламывание дверей, чтобы попасть в определенный класс. Он понимает, что у него 5-10 минут до прибытия соответствующих служб. Другая ситуация — когда девушка недавно пришла с арбалетом в школу. Она же целенаправленно хотела отомстить учителям. Дети как таковые не были под угрозой", — привела пример Лизвинская.

В то же время эксперт представила свое видение алгоритма поведения во время теракта в учебном заведении.

Шаг 1. Если есть доступный путь эвакуации — попытаться покинуть здание, где началась стрельба как можно скорее.

Обязательно:

Продумать ориентировочный путь для эвакуации. Оставить личные вещи в помещении. Успокоить и помочь эвакуироваться тем, кому необходима помощь. Не разрешать идти туда, где может находиться активный стрелок. Позвонить в полицию, службу спасения, когда окажетесь в безопасности.

Шаг 2. Если эвакуация из здания невозможна — необходимо найти место, где можно спрятаться и где стрелок вряд ли вас найдет быстро.

Потенциальное укрытие:

находится вне внимания стрелка;

обеспечивает защиту, если будут стрелять в вашу сторону (например, кабинет с закрытой и запертой дверью).

Чтобы не допустить стрелка в помещение необходимо:

закрыть дверь;

дополнительно укрепить, забаррикадировать входную дверь столами, стульями;

заблокировать дверь тяжелой мебелью.

Шаг 3. Спрятаться за большими предметами (например, за столами или шкафами).

После этого необходимо:

Отключить все источники шума (гаджеты, радио, телевизор). Прекратить разговоры. Вести себя тихо. Если это возможно и вы в безопасности — позвоните в полицию и экстренные службы, чтобы предупредить о происходящем.

О том, насколько украинские школы защищены от терактов готовы ли учебные заведения к потенциальным вооруженным нападениям читайте в большом материале Фокуса.

Напомним, недавно бывшая ученица школы №11 в Полтаве пришла в учебное заведение и ранила из арбалета учительницу и заместителя директора, после чего отдала оружие одному из школьников. Суд принял решение отправить ее на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Ранее также сообщалось о стрельбе в пермской школе, которую в сентябре устроил 18-летний россиянин. В результате погибли 6 человек.