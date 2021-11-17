Як поводитись у разі збройного нападу на школу. Поради експертки
Фахівчиня з безпеки дітей розповіла Фокусу про алгоритм дій, дотримуючись якого учні й учителі можуть врятувати свої життя під час теракту.
На тлі регулярних терактів у навчальних закладах у всьому світі актуальним залишається питання про алгоритм дій, якого необхідно дотримуватись, щоб не стати жертвою нападу. Проте, за словами експертки з питань безпеки дітей Олени Лізвінської, універсального способу врятувати своє життя під час таких інцидентів немає. Про це вона розповіла у коментарі Фокусу.
Експертка зазначила, що теракти не відбуваються за однаковим принципом, тому й дії, які мають зробити діти, щоб уникнути поранення та навіть загибелі, залежать від обставин.
"Якщо це людина з автоматом, то вона не витрачатиме час на виламування дверей, щоб потрапити в певний клас. Вона розуміє, що має 5-10 хвилин до прибуття відповідних служб. Інша ситуація — коли дівчина нещодавно прийшла з арбалетом до школи. Вона ж цілеспрямовано хотіла помститися вчителям. Діти як такі не були під загрозою", — навела приклад Лізвінська.
Водночас, експертка представила своє бачення алгоритму поведінки під час теракту в навчальному закладі.
Крок 1. Якщо є доступний шлях евакуації — спробувати покинути будівлю, де почалася стрілянина якнайшвидше.
Обов'язково:
- Продумати орієнтовний шлях для евакуації.
- Залишити особисті речі у приміщенні.
- Заспокоїти та допомогти евакуюватися тим, кому потрібна допомога.
- Не дозволяти йти туди, де може бути активний стрілець.
- Зателефонувати до поліції, служби порятунку, коли опинитеся в безпеці.
Крок 2. Якщо евакуація з будівлі неможлива, необхідно знайти місце, де можна сховатися і де стрілок навряд чи вас знайде швидко.
Потенційне укриття:
- знаходиться поза увагою стрілка;
- забезпечує захист, якщо стрілятимуть у ваш бік (наприклад, кабінет із закритими та замкненими дверима).
Щоб не допустити стрілка в приміщення необхідно:
- зачинити двері;
- додатково зміцнити, забарикадувати вхідні двері столами, стільцями;
- заблокувати двері важкими меблями.
Крок 3. Сховатись за великими предметами (наприклад, за столами чи шафами).
Після цього необхідно:
- Вимкнути всі джерела шуму (гаджети, радіо, телевізор).
- Припинити розмови.
- Поводитися тихо.
- Якщо це можливо і ви в безпеці — зателефонуйте до поліції та екстрених служб, щоб попередити про те, що відбувається.
Про те, наскільки українські школи захищені від терактів, чи готові навчальні заклади до потенційних збройних нападів читайте у великому матеріалі Фокусу.
Нагадаємо, нещодавно колишня учениця школи №11 у Полтаві прийшла до навчального закладу та поранила з арбалета вчительку та заступника директора, після чого віддала зброю одному зі школярів. Суд ухвалив рішення відправити її на примусове лікування до психіатричної лікарні.
Раніше також повідомлялося про стрілянину в пермській школі, яку у вересні влаштував 18-річний росіянин. Унаслідок чого загинули 6 людей.