Як поводитись у разі збройного нападу на школу. Поради експертки

Фахівчиня з безпеки дітей розповіла Фокусу про алгоритм дій, дотримуючись якого учні й учителі можуть врятувати свої життя під час теракту.

На тлі регулярних терактів у навчальних закладах у всьому світі актуальним залишається питання про алгоритм дій, якого необхідно дотримуватись, щоб не стати жертвою нападу. Проте, за словами експертки з питань безпеки дітей Олени Лізвінської, універсального способу врятувати своє життя під час таких інцидентів немає. Про це вона розповіла у коментарі Фокусу.

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Експертка зазначила, що теракти не відбуваються за однаковим принципом, тому й дії, які мають зробити діти, щоб уникнути поранення та навіть загибелі, залежать від обставин.

"Якщо це людина з автоматом, то вона не витрачатиме час на виламування дверей, щоб потрапити в певний клас. Вона розуміє, що має 5-10 хвилин до прибуття відповідних служб. Інша ситуація — коли дівчина нещодавно прийшла з арбалетом до школи. Вона ж цілеспрямовано хотіла помститися вчителям. Діти як такі не були під загрозою", — навела приклад Лізвінська.

Водночас, експертка представила своє бачення алгоритму поведінки під час теракту в навчальному закладі.

Крок 1. Якщо є доступний шлях евакуації — спробувати покинути будівлю, де почалася стрілянина якнайшвидше.

Обов'язково:

Продумати орієнтовний шлях для евакуації. Залишити особисті речі у приміщенні. Заспокоїти та допомогти евакуюватися тим, кому потрібна допомога. Не дозволяти йти туди, де може бути активний стрілець. Зателефонувати до поліції, служби порятунку, коли опинитеся в безпеці.

Крок 2. Якщо евакуація з будівлі неможлива, необхідно знайти місце, де можна сховатися і де стрілок навряд чи вас знайде швидко.

Потенційне укриття:

знаходиться поза увагою стрілка;

забезпечує захист, якщо стрілятимуть у ваш бік (наприклад, кабінет із закритими та замкненими дверима).

Щоб не допустити стрілка в приміщення необхідно:

зачинити двері;

додатково зміцнити, забарикадувати вхідні двері столами, стільцями;

заблокувати двері важкими меблями.

Крок 3. Сховатись за великими предметами (наприклад, за столами чи шафами).

Після цього необхідно:

Вимкнути всі джерела шуму (гаджети, радіо, телевізор). Припинити розмови. Поводитися тихо. Якщо це можливо і ви в безпеці — зателефонуйте до поліції та екстрених служб, щоб попередити про те, що відбувається.

Про те, наскільки українські школи захищені від терактів, чи готові навчальні заклади до потенційних збройних нападів читайте у великому матеріалі Фокусу.

Нагадаємо, нещодавно колишня учениця школи №11 у Полтаві прийшла до навчального закладу та поранила з арбалета вчительку та заступника директора, після чого віддала зброю одному зі школярів. Суд ухвалив рішення відправити її на примусове лікування до психіатричної лікарні.

Раніше також повідомлялося про стрілянину в пермській школі, яку у вересні влаштував 18-річний росіянин. Унаслідок чого загинули 6 людей.