Статистика коронавируса на 17 декабря: почти 9 тысяч новых заболевших и 328 смертей

Уровень заболеваемости COVID-19 несколько снизился по сравнению с 15 декабря. Но количество летальных исходов практически не изменилось.

В Украине выявили 8 899 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, среди них — 779 детей и 98 медработников.. Об этом сообщил украинский Минздрав в Facebook.

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Госпитализировали с диагнозом коронавирус 2 028 человек, от этой болезни умерли 328 человек.

В Украине за минувший день:

заболело — 8 899 человек;

выздоровело — 21 650;

госпитализировано — 2 028;

умерло — 328 пациентов.

Статистика госпитализаций с COVID-19 за последнюю неделю:

9 декабря — 2 551.

10 декабря — 2 307;

11 декабря — 2 566.

12 декабря — 1 456;

13 декабря — 1 123;

14 декабря — 2 280;

15 декабря — 2 089.

Врачи за 16 декабря сделали 77 707 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 33 652;

методом ИФА — 7 824;

экспресс-тесты — 36 231.

Больше всего новых инфицированных – в Киеве, Полтавская и Запорожская области:

Киев — 1 385 новых случаев;

Донецкая область — 564;

Запорожская область — 559;

Одесская область — 556;

Полтавская область — 642;

Волынская область – 412;

Львовская область – 401.

В Украине с начала эпидемии коронавирусной инфекции:

заболело — 3 597 046 человек;

выздоровело — 3 306 465;

умерло — 92 641;

сделано ПЦР-тестов — 16 439 563.

В стране за 16 декабря сделали 132 991 прививок от коронавируса. Первую дозу ввели 43 939 пациентам, полностью иммунизированы 89 038 человек.

С начала кампании по вакцинации в Украине привили 14 312 996 человек, из них первую дозу получили 14 312 994 человека, а две – 12 824 666 человек. Всего врачи сделали 27 137 674 прививки.

[ + – ] От коронавируса за день умерли 328 человек

Напомним, что сутками ранее в Украине COVID–19 заболели почти 9,6 тысяч человек, умерли 355 пациентов.

Кабинет Министров Украины хочет продлить адаптивный карантин до апреля этого года. Глава правительства Денис Шмыгаль считает, что украинцы будут носить маски еще более двух лет.