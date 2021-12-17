Статистика коронавірусу на 17 грудня: майже 9 тисяч нових хворих і 328 смертей

Рівень захворюваності на COVID-19 дещо знизився порівняно з 15 грудня. Але кількість смертей практично не змінилася.

В Україні виявили 8 899 нових випадків зараження коронавірусом за минулу добу, серед них — 779 дітей і 98 медпрацівників. Про це повідомило українське МОЗ у Facebook.

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Госпіталізували з діагнозом коронавірус 2028 осіб, від цієї хвороби померли 328 осіб.

В Україні за минулий день:

захворіло — 8899 осіб;

одужало — 21 650;

госпіталізовано — 2028;

померло – 328 пацієнтів.

Статистика госпіталізацій із COVID-19 за останній тиждень:

9 грудня — 2551.

10 грудня — 2307;

11 грудня — 2566.

12 грудня — 1456;

13 грудня — 1123;

14 грудня — 2280;

15 грудня — 2089.

Лікарі за 16 грудня зробили 77 707 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 33 652;

методом ІФА — 7824;

експрес-тести — 36 231.

Найбільше нових інфікованих – у Києві, Полтавській і Запорізькій області:

Київ – 1 385 нових випадків;

Донецька область — 564;

Запорізька область — 559;

Одеська область — 556;

Полтавська область — 642;

Волинська область – 412;

Львівська область – 401.

В Україні з початку епідемії коронавірусної інфекції:

захворіло — 3 597 046 осіб;

одужало — 3 306 465;

померло — 92 641;

зроблено ПЛР-тестів — 16 439 563.

У країні за 16 грудня зробили 132 991 щеплення від коронавірусу. Першу дозу ввели 43 939 пацієнтам, повністю імунізовано 89 038 осіб.

Із початку кампанії з вакцинації в Україні прищепили 14 312 996 осіб, із них першу дозу отримали 14 312 994 особи, а дві – 12 824 666 осіб. Усього лікарі зробили 27 137 674 щеплення.

[ + – ] Від коронавірусу за день померли 328 людей

Нагадаємо, що на добу раніше в Україні COVID-19 захворіли майже 9,6 тисяч людей, померли 355 пацієнтів.

Кабінет Міністрів України хоче продовжити адаптивний карантин до квітня цього року. Глава уряду Денис Шмигаль вважає, що українці носитимуть маски ще понад два роки.