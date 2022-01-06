ДТП в Харькове: в крови второго участника трагедии нашли алкоголь (видео)

Адвокат потерпевших Игорь Черняк рассказал, что дело об аварии рассмотрит судья Татьяна Янцовская. Женщина уже судила водителя Infinity Николая Харьковского за стрельбу из пневматического пистолета. Тогда подростку дали условный срок вместо лишения свободы.

В деле о ДТП с участием Николая Харьковского появились новые факты. В крови погибшего 58-летнего водителя Chevrolet Игоря Носова экспертиза обнаружила алкоголь. Адвокат Харьковского Инна Данилова заявила, что будет строить свою защиту именно на этом, поскольку доза спиртного была очень большой, сообщает портал "Суспільне".

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"Сопутствующая причина смерти — сильная алкогольная интоксикация… Смертельная доза для человека, это было выпито около двух бутылок водки", — заявила Данилова.

Несмотря на признание вины Харьковским, опьянение Носова, считает адвокат, важно для дела, поскольку "реагировать при таком количестве выпитого алкоголя человек физически не может".

Защитник также отмечает, что сторона потерпевших якобы этот факт не озвучивает, умышленно очерняя Харьковского. Подзащитный же, по мнению адвоката, совершил лишь "необдуманный поступок".

[ + – ] ДТП с участием Николая Харьковского

"Ну, совершил необдуманный поступок, я прекрасно понимаю. Но он не Чикатило и не убийца, это неосторожная форма вины, надо это понимать", — заявляет Данилова.

Как продвигается дело

Дело 16-летнего Николая Харьковского, устроившего смертельную аварию на перекрестке проспекта Гагарина и проспекта Героев Сталинграда, рассмотрит судья Татьяна Янцовская. До этого она присудила Харьковскому условный срок вместо лишения свободы за стрельбу из пневматического пистолета по людям, сообщает на своей странице в Facebook защитник потерпевшей стороны и депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк.

Подготовительное заседание по делу о смертельном ДТП, в котором обвиняется Николай Харьковский, состоится 19 января, в 9:50.

[ + – ] Татьяна Янцовская Фото: Открытые источники

Ранее Татьяна Янцовская приговорила к условному сроку тогда еще 14-летнего Николая Харьковского, который в ноябре 2019 года устроил стрельбу из пневматического пистолета в супермаркете в Харькове. Подросток начал стрелять по женщине и ее сыну, с которыми у него возник бытовой конфликт. Всего Харьковский сделал четыре выстрела.

"В итоге у женщины прострелена щека, гайморова пазуха, в которой застряла пуля. Женщине сделали операцию по установке титановой пластины в гайморовую пазуху. Потерпевшие заявили иск по возмещению материальных затрат на лечение и моральный ущерб в размере 250 000 грн", — сообщается на странице общественной организации Центр противодействия коррупции.

Вместо заявленной пострадавшими суммы судья присудила 8 000 грн компенсации за лечение и 15 000 грн моральной компенсации.

Судья Янцовская — переселенка из Луганской области. До того как Россия оккупировала часть Донбасса, работала в городском суде Красного Луча (сейчас город Хрустальный) Луганской области.

ДТП на Одесской: что известно

26 октября около 20:45 в Харькове на перекрестке улиц Гагарина и Одесской произошло столкновение автомобилей Infiniti и Chevrolet. Infiniti пыталась проскочить на красный сигнал светофора на скорости свыше 180 км/ч. Водитель Chevrolet погиб от полученных травм на месте, а водитель Infiniti вместе с двумя пассажирами попали в больницу.

Сразу после аварии ее виновник, Николай Харьковский в машине пытался найти свой мобильный телефон в то время, когда его друзья нуждались в помощи. Позже, находясь в туалете медицинского учреждения, подросток позвонил в полицию и заявил об угоне своей машины. За это на него открыли еще одно уголовное производство

Харьковского взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. На суде он заявит, что в автомобиле были неисправны тормоза, но признает свою вину.

Ранее Фокус сообщал, что правоохранители нашли владельца автомобиля, который на скорости наехал на 12-летнего мальчика и не остановился после ДТП. Полиция нашла машину по камерам видеонаблюдения.