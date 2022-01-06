ДТП в Харкові: у крові другого учасника трагедії знайшли алкоголь (відео)

Адвокат потерпілих Ігор Черняк розповів, що справу про аварію розгляне суддя Тетяна Янцовська. Жінка вже судила водія Infinity Миколу Харківського за стрілянину із пневматичного пістолета. Тоді підлітку дали умовний термін замість позбавлення волі.

У справі про ДТП за участю Миколи Харківського з’явилися нові факти. У крові загиблого 58-річного водія Шевроле Ігоря Носова експертиза виявила алкоголь. Адвокатка Харківського Інна Данилова заявила, що будуватиме свій захист саме на цьому, оскільки доза спиртного була дуже великою, повідомляє портал "Суспільне".

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"Супутня причина смерті — сильна алкогольна інтоксикація... Смертельна доза для людини, це було випито близько двох пляшок горілки", — заявила Данилова.

Незважаючи на визнання провини Харківським, сп'яніння Носова, вважає адвокатка, важливе для справи, оскільки "реагувати за такої кількості випитого алкоголю людина фізично не може".

Захисниця також зазначає, що сторона потерпілих нібито цей факт не озвучує, навмисне очорнюючи Харківського. Підзахисний же, на думку адвоката, зробив лише "необдуманий вчинок".

[ + – ] ДТП за участю Миколи Харківського

"Ну, зробив необдуманий вчинок, я чудово розумію. Але він не Чикатило і не вбивця, це необережна форма провини, треба це розуміти", — заявляє Данилова.

Як просувається справа

Справу 16-річного Миколи Харківського, який вчинив смертельну аварію на перехресті проспекту Гагаріна та проспекту Героїв Сталінграда, розгляне суддя Тетяна Янцовська. До цього вона присудила Харківському умовний термін замість позбавлення волі за стрілянину з пневматичного пістолета по людях, повідомляє на своїй сторінці у Facebook захисник потерпілої сторони та депутат Харківської міської ради Ігор Черняк.

Підготовче засідання в справі про смертельне ДТП, у якому звинувачується Микола Харківський, відбудеться 19 січня о 9:50.

[ + – ] Тетяна Янцовська Фото: Открытые источники

Раніше Тетяна Янцовська засудила до умовного терміну тоді ще 14-річного Миколу Харківського, який у листопаді 2019 року вчинив стрілянину з пневматичного пістолета в супермаркеті в Харкові. Підліток почав стріляти по жінці та її синові, з якими в нього виник побутовий конфлікт. Усього Харківський зробив чотири постріли.

"У результаті в жінки прострілено щоку, гайморову пазуху, в якій застрягла куля. Жінці зробили операцію зі встановлення титанової пластини в гайморову пазуху. Потерпілі заявили позов щодо відшкодування матеріальних витрат на лікування та моральних збитків у розмірі 250 000 грн", — повідомляється на сторінці громадської організації Центр протидії корупції.

Замість заявленої постраждалими суми суддя присудила 8 000 грн компенсації за лікування та 15 000 грн моральної компенсації.

Суддя Янцовська – переселенка з Луганської області. До того, як Росія окупувала частину Донбасу, працювала в міському суді Красного Луча (зараз місто Хрустальне) Луганської області.

ДТП на Одещині: що відомо

26 жовтня близько 20:45 у Харкові на перехресті вулиць Гагаріна й Одеської сталося зіткнення автомобілів Infiniti та Chevrolet. Infiniti намагалася проскочити на червоний сигнал світлофора на швидкості понад 180 км/год. Водій Chevrolet загинув від отриманих травм на місці, а водій Infiniti разом із двома пасажирами потрапили до лікарні.

Відразу після аварії її винуватець, Микола Харківський, у машині намагався знайти свій мобільний телефон у той час, коли його друзі потребували допомоги. Пізніше, перебуваючи в туалеті медичного закладу, підліток зателефонував до поліції та заявив про викрадення своєї машини. За це на нього відкрили ще одне кримінальне провадження

Харківського взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. На суді він заявить, що в автомобілі були несправні гальма, але визнає свою провину.

Раніше Фокус повідомляв, що правоохоронці знайшли власника автомобіля, який на швидкості наїхав на 12-річного хлопчика та не зупинився після ДТП. Поліція знайшла машину за камерами відеоспостереження.