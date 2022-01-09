"Бабушки на базарах" продают овощей и фруктов на 35 млрд грн в год, — эксперты

Еще около трети овощей и фруктов, которые едят украинцы, они выращивают самостоятельно. Сетевой рознице в итоге остается только 20% от общего потребления.

Почти половина торговли овощами и фруктами в Украине — 45% на около 35 млрд грн. ежегодно — осуществляется без кассовых аппаратов, на стихийных рынках и базарах. Предприятия розничной торговли и предприниматели в свою очередь обеспечивают 55% всех продаж свежих овощей и фруктов, сообщает портал EastFruit.

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Такие данные приводит Андрей Панкратов, консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на Первом международном Ритейл Форуме, который прошел в декабре в Киеве.

По словам Панкратова, неорганизованная торговля свежими фруктами и овощами составляет около половины всех розничных продаж. Они осуществляются за наличные деньги на стихийных, а также на стационарных рынках.

Однако этот "наличный" сегмент торговли постепенно сокращается. В 2020 году он впервые опустился ниже 50% и составил 45%. Около 55% продаж обеспечили предприятия розничной торговли и предприниматели на общей и упрощенной системе налогообложения.

[ + – ] Потребление овощей и фруктов в Украине

По информации эксперта, на сетевую розницу в стране приходится лишь около 40% всей торговли свежими овощами и фруктами. Панкратов отмечает, что лишь розница позволяет эффективно конвертировать усилия и затраты фермера в деньги. И именно она формирует тенденции, которые напрямую влияют на бизнес.

В последнее время появился еще один вид торговли – это продажи онлайн свежих овощей, фруктов, ягод и зелени. И сегмент онлайн-продаж развивается на данный момент значительно более высокими темпами, чем обычные супермаркеты.

В публикации отмечается, что около трети свежих овощей и фруктов для потребления украинцы не покупают, а выращивают самостоятельно, согласно данным Госстата Украины. В денежном выражении это примерно 54 млрд грн в год. Эксперты отмечают, что доля самообеспечения домохозяйств в стране овощами и фруктами сокращается, но остается на все еще достаточно высоком уровне. Ритейлерам, по мнению Андрея Панкратова, нужно предложить потребителям такую продукцию и таким образом, чтобы у них не было мотивации и необходимости выращивать ее самостоятельно.

[ + – ] Розничная торговля овощами и фруктами

Напомним, с 1 января 2022 года все физические лица-предприниматели в Украине, которые являются плательщиками единого налога 2-4 групп, обязаны использовать кассовые аппараты для проведения расчетных операций. За каждую транзакцию без фискализации предпринимателю грозит штраф, сумма которого зависит от количества незаконных операций.

Также в Украине планируют увеличить суммы налогов для мелкого агробизнеса. Новый закон обязывает платить налог на прибыль, если фермер получил доход с собранного урожая на участке до 2 га. Нардепы надеются, что бюджетные поступления в этом году вырастут благодаря мелким фермерский хозяйствам, которые не являются официально плательщиками налога на прибыль.

Ранее Фокус сообщал, что в Херсонской области из-за обвала цен фермер скормил овцам урожай огурцов. По его словам, оптовые покупатели не хотели покупать выращенные им огурцы по нормальной цене, предлагая за килограмм овощей одну гривну.

"И не надо писать о том, что надо было отвезти в детский дом", – возмущается фермер.