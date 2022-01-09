"Бабусі на базарах" продають овочів та фруктів на 35 млрд грн на рік, — експерти

Ще близько третини овочів та фруктів, які їдять українці, вони вирощують самостійно. Мережевій роздрібній торгівлі в результаті залишається лише 20% загального споживання.

Майже половина торгівлі овочами та фруктами в Україні – 45% на близько 35 млрд грн. щорічно — здійснюється без касових апаратів, на стихійних ринках та базарах. Підприємства роздрібної торгівлі та підприємці у свою чергу забезпечують 55% усіх продажів свіжих овочів та фруктів, повідомляє портал EastFruit.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Такі дані навів Андрій Панкратов, консультант Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) на Першому міжнародному ритейлі Форумі, який пройшов у грудні в Києві.

За словами Панкратова, неорганізована торгівля свіжими фруктами та овочами становить близько половини всіх роздрібних продажів. Вони здійснюються за готівку на стихійних, а також стаціонарних ринках.

Однак цей "готівковий" сегмент торгівлі поступово скорочується. У 2020 році він вперше опустився нижче за 50% і склав 45%. Близько 55% продажів забезпечили підприємства роздрібної торгівлі та підприємці на загальній та спрощеній системі оподаткування.

[ + – ] Споживання овочів та фруктів в Україні

За інформацією експерта, на мережевну роздрібну торгівлю у країні припадає лише близько 40% усієї торгівлі свіжими овочами та фруктами. Панкратов зазначає, що лише роздріб дозволяє ефективно конвертувати зусилля та витрати фермера на гроші. І саме він формує тенденції, які безпосередньо впливають на бізнес.

Останнім часом з'явився ще один вид торгівлі — це продаж онлайн свіжих овочів, фруктів, ягід і зелені. І сегмент онлайн-продажів розвивається зараз значно вищими темпами, ніж звичайні супермаркети.

У публікації наголошується, що близько третини свіжих овочів та фруктів для споживання українці не купують, а вирощують самостійно, згідно з даними Держстату України. У грошах це приблизно 54 млрд грн на рік. Експерти зазначають, що частка самозабезпечення домогосподарств у країні овочами та фруктами скорочується, але залишається на досить високому рівні. Рітейлерам, на думку Андрія Панкратова, потрібно запропонувати споживачам таку продукцію і таким чином, щоб вони не мали мотивації та необхідності вирощувати її самостійно.

[ + – ] Роздрібна торгівля овочами та фруктами

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року усі фізичні особи-підприємці в Україні, які є платниками єдиного податку 2-4 груп, зобов'язані використати касові апарати для проведення розрахункових операцій. За кожну транзакцію без фіскалізації підприємцю загрожує штраф, сума якого залежить від кількості незаконних операцій.

Також в Україні планують збільшити суми податків для дрібного агробізнесу. Новий закон зобов'язує сплачувати податок на прибуток, якщо фермер отримав дохід із зібраного врожаю на ділянці до 2 га. Нардепи сподіваються, що бюджетні надходження цього року зростуть завдяки дрібним фермерським господарствам, які не є офіційно платниками податку на прибуток.

Раніше Фокус повідомляв, що на Херсонщині через обвал цін фермер згодував вівцям урожай огірків. За його словами, оптові покупці не хотіли купувати вирощені ним огірки за нормальною ціною, пропонуючи за кілограм овочів одну гривню.

"І не треба писати про те, що треба було відвезти до дитячого будинку", – обурюється фермер.