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В Украину привезли 2 миллиона тестов на COVID-19 из Южной Кореи: названа сумма покупки

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тесты на коронавирус, COVID-19, коронавирус в Украине
Фото: podiji.ko.net.ua | По словам главы Минздрава, Украина полностью обеспечена тестами на коронавирус

Экспресс-тесты на COVID-19 доставили в Украину при поддержке фонда ЮНИСЕФ, их произвела компания SD Biosensor Inc.

В Украину доставили 2 миллиона экспресс-тестов на COVID-19 при поддержке ЮНИСЕФ, детского фонда ООН. Об этом сообщили в украинском Минздраве.

Партия тестов стоит 7 млн 35 769 долларов, их произвела южнокорейская компания SD Biosensor Inc. Тесты передадут госпредприятию "Укрвакцина", оттуда их перераспределят в областные учреждения здравоохранения, отметили в министерстве.

"При финансовой поддержке Всемирного банка и в сотрудничестве с Минздравом ЮНИСЕФ закупил и доставил экспресс-тесты в Киев", – подчеркнули в Минздраве.

Данная тест-система проверяет наличие вируса методом взятия мазка из носа
Данная тест-система проверяет наличие вируса методом взятия мазка из носа

В Минздраве не уточнили, какой именно вид тестов привезли в Украину. На сайте компании SD Biosensor Inc. представлено несколько разновидностей тестов.

За прошлые сутки украинцы сделали более 111 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию
За прошлые сутки украинцы сделали более 111 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию

Южнокорейская компания также поставляет измерители уровня глюкозы в крови, анализаторы гликолищированного гемоглобина и холестерина.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что теперь страна полностью обеспечена тестами на коронавирус на несколько месяцев непрерывной работы.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин отметил важность расширения доступа к бесплатным тестам.

"Спрос на высококачественные тест-системы постоянно высокий. Расширение доступа к бесплатным тестам, своевременное обнаружение контактных лиц и изоляция помогут прервать цепь передачи инфекции", – сказал он.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали более 18 тыс. новых случаев коронавируса. С начала пандемии COVID-19 в Украине заболело около 4 млн человек, а умерло от COVID-19 около 99 тыс. больных.

В Минздраве констатировали начало очередной вспышки коронавируса, эпицентром которой стал запад страны.

Фокус уже рассказывал, как коронавирус будет распространяться по миру в 2022 году.