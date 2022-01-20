В Украину привезли 2 миллиона тестов на COVID-19 из Южной Кореи: названа сумма покупки
Экспресс-тесты на COVID-19 доставили в Украину при поддержке фонда ЮНИСЕФ, их произвела компания SD Biosensor Inc.
В Украину доставили 2 миллиона экспресс-тестов на COVID-19 при поддержке ЮНИСЕФ, детского фонда ООН. Об этом сообщили в украинском Минздраве.
Партия тестов стоит 7 млн 35 769 долларов, их произвела южнокорейская компания SD Biosensor Inc. Тесты передадут госпредприятию "Укрвакцина", оттуда их перераспределят в областные учреждения здравоохранения, отметили в министерстве.
"При финансовой поддержке Всемирного банка и в сотрудничестве с Минздравом ЮНИСЕФ закупил и доставил экспресс-тесты в Киев", – подчеркнули в Минздраве.
В Минздраве не уточнили, какой именно вид тестов привезли в Украину. На сайте компании SD Biosensor Inc. представлено несколько разновидностей тестов.
Южнокорейская компания также поставляет измерители уровня глюкозы в крови, анализаторы гликолищированного гемоглобина и холестерина.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что теперь страна полностью обеспечена тестами на коронавирус на несколько месяцев непрерывной работы.
Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин отметил важность расширения доступа к бесплатным тестам.
"Спрос на высококачественные тест-системы постоянно высокий. Расширение доступа к бесплатным тестам, своевременное обнаружение контактных лиц и изоляция помогут прервать цепь передачи инфекции", – сказал он.
Напомним, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали более 18 тыс. новых случаев коронавируса. С начала пандемии COVID-19 в Украине заболело около 4 млн человек, а умерло от COVID-19 около 99 тыс. больных.
В Минздраве констатировали начало очередной вспышки коронавируса, эпицентром которой стал запад страны.
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