В Україну привезли 2 мільйони тестів на COVID-19 з Південної Кореї: названо суму покупки

Експрес-тести на COVID-19 доставили в Україну за підтримки фонду ЮНІСЕФ, їх зробила компанія SD Biosensor Inc.

В Україну доставили 2 мільйони експрес-тестів на COVID-19 за підтримки ЮНІСЕФ, дитячого фонду ООН. Про це повідомили в українському МОЗ.

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Партія тестів коштує 7 млн 35 769 доларів, їх розробила південнокорейська компанія SD Biosensor Inc. Тести передадуть держпідприємству "Укрвакцина", звідти їх перерозподілять на обласні заклади охорони здоров'я, зазначили у міністерстві.

"За фінансової підтримки Світового банку й у співпраці з МОЗ ЮНІСЕФ закупив і доставив експрес-тести в Київ", — наголосили в МОЗ.

[ + – ] Ця тест-система перевіряє наявність вірусу шляхом взяття мазка з носа.

У МОЗ не уточнили, який саме вид тестів привезли в Україну. На сайті компанії SD Biosensor Inc. представлено кілька різновидів тестів.

[ + – ] Минулої доби українці зробили понад 111 тисяч тестів на коронавірусну інфекцію

Південнокорейська компанія також постачає вимірювачі рівня глюкози в крові, аналізатори гліколізованого гемоглобіну та холестерину.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що наразі країна повністю забезпечена тестами на коронавірус на кілька місяців безперервної роботи.

Глава представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін наголосив на важливості розширення доступу до безкоштовних тестів.

"Попит на високоякісні тест-системи завжди високий. Розширення доступу до безкоштовних тестів, своєчасне виявлення контактних осіб та ізоляція допоможуть перервати ланцюг передавання інфекції", — сказав він.

Нагадаємо, що в Україні минулої доби зафіксували понад 18 тис. нових випадків коронавірусу. З початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли майже 4 млн людей, а померли від COVID-19 приблизно 99 тис. хворих.

У МОЗ констатували початок чергового спалаху коронавірусу, епіцентром якого став захід країни.

Фокус уже розповідав, як коронавірус поширюватиметься світом у 2022 році.