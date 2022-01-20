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В Україну привезли 2 мільйони тестів на COVID-19 з Південної Кореї: названо суму покупки

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тести на коронавірус, COVID-19, коронавірус в Україні.
Фото: podiji.ko.net.ua | За словами голови МОЗ, Україна повністю забезпечена тестами на коронавірус.

Експрес-тести на COVID-19 доставили в Україну за підтримки фонду ЮНІСЕФ, їх зробила компанія SD Biosensor Inc.

В Україну доставили 2 мільйони експрес-тестів на COVID-19 за підтримки ЮНІСЕФ, дитячого фонду ООН. Про це повідомили в українському МОЗ.

Партія тестів коштує 7 млн 35 769 доларів, їх розробила південнокорейська компанія SD Biosensor Inc. Тести передадуть держпідприємству "Укрвакцина", звідти їх перерозподілять на обласні заклади охорони здоров'я, зазначили у міністерстві.

"За фінансової підтримки Світового банку й у співпраці з МОЗ ЮНІСЕФ закупив і доставив експрес-тести в Київ", — наголосили в МОЗ.

Ця тест-система перевіряє наявність вірусу шляхом взяття мазка з носа.
Ця тест-система перевіряє наявність вірусу шляхом взяття мазка з носа.

У МОЗ не уточнили, який саме вид тестів привезли в Україну. На сайті компанії SD Biosensor Inc. представлено кілька різновидів тестів.

Минулої доби українці зробили понад 111 тисяч тестів на коронавірусну інфекцію
Минулої доби українці зробили понад 111 тисяч тестів на коронавірусну інфекцію

Південнокорейська компанія також постачає вимірювачі рівня глюкози в крові, аналізатори гліколізованого гемоглобіну та холестерину.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що наразі країна повністю забезпечена тестами на коронавірус на кілька місяців безперервної роботи.

Глава представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін наголосив на важливості розширення доступу до безкоштовних тестів.

"Попит на високоякісні тест-системи завжди високий. Розширення доступу до безкоштовних тестів, своєчасне виявлення контактних осіб та ізоляція допоможуть перервати ланцюг передавання інфекції", — сказав він.

Нагадаємо, що в Україні минулої доби зафіксували понад 18 тис. нових випадків коронавірусу. З початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли майже 4 млн людей, а померли від COVID-19 приблизно 99 тис. хворих.

У МОЗ констатували початок чергового спалаху коронавірусу, епіцентром якого став захід країни.

Фокус уже розповідав, як коронавірус поширюватиметься світом у 2022 році.