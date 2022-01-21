Три кандидата: в Минздраве назвали области, которые могут войти в "красную" зону карантина

Во Львовской, Ровенской и Черновицкой областях несколько дней подряд увеличиваются показатели заболеваемости и госпитализации от COVID-19.

Львовская, Ровенская и Черновицкая области скоро рискуют попасть в "красную" зону карантина. Об этом сказал на встрече с журналистами министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет "РБК Украина".

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Министр отметил, что в указанных областях уже несколько дней растут показатели заболеваемости и госпитализации COVID-19.

Львовская область, по его словам, три дня подряд показывает увеличение динамики госпитализаций.

"Сегодня в Ровенской области впервые подключился второй показатель. Если два дня динамика уровня госпитализации будет превышена, то она может зайти в "красный уровень опасности", — сказал Ляшко.

[ + – ] Показатели заболеваемости в трех обастях растут Фото: скриншот

Черновицкая область является потенциальным кандидатом на вхождение в "красную зону", заключил глава Минздрава.

Отметим, что Ивано-Франковская область 21 января оказалась в "красном" уровне эпидопасности, ситуация с коронавирусом ухудшается в Тернопольской области.

За прошедшие сутки в Украине более 20 тысяч человек заболели коронавирусом, всего с момента пандемии от COVID-19 в стране умерло почти 99 тысяч больных.

Напомним, что в Украине при поддержке фонда ООН привезли 2 миллиона экспресс-тестов на COVID-19 из Южной Кореи.