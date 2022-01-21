Три кандидати: у МОЗ назвали області, які можуть увійти до "червоної" зони карантину

У Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях кілька днів поспіль збільшуються показники захворюваності та госпіталізації від COVID-19.

Львівська, Рівненська та Чернівецька області скоро ризикують потрапити до "червоної" зони карантину. Про це сказав на зустрічі з журналістами Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, пише "РБК Україна".

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Міністр зазначив, що у вказаних областях вже кілька днів зростають показники захворюваності та госпіталізації COVID-19.

Львівська область, за його словами, три дні поспіль показує збільшення динаміки госпіталізацій.

"Сьогодні на Рівненщині вперше підключився другий показник. Якщо два дні динаміка рівня госпіталізації буде перевищена, то вона може зайти до "червоного рівня небезпеки", — сказав Ляшко.

[ + – ] Показники захворюваності у трьох областях зростають Фото: скриншот

Чернівецька область є потенційним кандидатом на входження до "червоної зони", підсумував голова МОЗ.

Зазначимо, що Івано-Франківська область 21 січня опинилася у "червоному" рівні епіднебезпеки, ситуація з коронавірусом погіршується на Тернопільщині.

Минулої доби в Україні понад 20 тисяч людей захворіли на коронавірус, всього з моменту пандемії від COVID-19 у країні померло майже 99 тисяч хворих.

Нагадаємо, що в Україну за підтримки фонду ООН привезли 2 мільйони експрес-тестів на COVID-19 із Південної Кореї.