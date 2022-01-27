Украина заняла 35 место из 39 в Европе по потреблению алкоголя на душу населения

Согласно информации Счетной палаты, за год украинцы потребляют не 8 литров алкоголя, как утверждали ранее в ВОЗ, а около 16-ти.

Специалисты ВОЗ подсчитали, что каждый украинец выпивает в год в среднем чуть больше восьми с половиной литров алкоголя, это мало по европейским меркам. Но они не учли объемы потребления нелегальной алкогольной продукции, которые могут составлять столько же, сколько учтенное в статистике спиртное, сообщает пресс-служба Счетной палаты Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Официальная статистика Всемирной организации здравоохранения показывает, что количеству употребленных алкогольных напитков на душу населения Украина занимает в Европе 35-е место из 39 стран в списке. Эксперты Счетной палаты исследовали эти данные, и обнаружили, что они базируются на сведениях, предоставленных украинским Министерством экономики, налоговой и таможенной службами.

Ни одна из перечисленных государственных структур подробный учет потребления алкоголя, произведенного или ввезенного в страну нелегально, не ведет. Представители Счетной палаты указывают также, что украинское законодательство запрещает продажу спиртных напитков лицам моложе 18 лет, но никак не регулирует торговлю спиртным через интернет.

Нет узаконенных механизмов, которые помогли бы определить, какого возраста покупатель, заказывающий спиртное в интернет-магазине.

Специалисты ВОЗ считают, что объем нелегального рынка алкогольных напитков в Украине составляет 36% от всего объема продаж спиртного, и 54% от рынка крепких алкогольных напитков.

Представителями государственной власти не учтено предложение Счетной палаты разделить выдачу лицензий на производство, оптовую и розничную торговлю алкоголем. Такое разделение приблизило бы украинское законодательство к европейскому, и помогло наладить более точный учет реализуемого в торговых точках спиртного.

В целом, объем нелегального потребления украинцами вина, пива и крепких алкогольных напитков может составлять от трети до половины всего объема спиртного, употребляемого украинцами.

Ранее Фокус сообщал, что в Лондоне определять возраст покупателей спиртных напитков будет искусственный интеллект.

Ученые тем временем определили, что чрезмерное употребление алкоголя вызывает и людей несколько видов заболеваний раком.

О том, как избавиться от алкогольной зависимости, делится опытом супермодель Белла Хадид.