Україна посіла 35 місце з 39 у Європі по споживанню алкоголю на душу населення

Згідно з інформацією Рахункової палати, за рік українці споживають не 8 літрів алкоголю, як стверджували раніше у ВООЗ, а близько 16-ти.

Фахівці ВООЗ підрахували, що кожен українець випиває на рік у середньому трохи більше ніж вісім з половиною літрів алкоголю, це мало за європейськими мірками. Але вони не врахували обсяги споживання нелегальної алкогольної продукції, які можуть становити стільки, скільки враховане у статистиці спиртне, повідомляє пресслужба Рахункової палати України.

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Офіційна статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я показує, що за кількістю вжитих алкогольних напоїв на душу населення Україна посідає у Європі 35 місце з 39 країн у списку. Експерти Рахункової палати досліджували ці дані та виявили, що вони базуються на відомостях, наданих українським Міністерством економіки, податковою та митною службами.

Жодна з перерахованих державних структур докладного обліку споживання алкоголю, виробленого чи ввезеного в країну нелегально, не веде. Представники Рахункової палати також зазначають, що українське законодавство забороняє продаж спиртних напоїв особам молодше 18 років, але ніяк не регулює торгівлю спиртним через інтернет.

Немає узаконених механізмів, які б допомогли визначити, якого віку покупець, який замовляє спиртне в інтернет-магазині.

Фахівці ВООЗ вважають, що обсяг нелегального ринку алкогольних напоїв в Україні становить 36% від усього обсягу продажу спиртного та 54% від ринку міцних алкогольних напоїв.

Представниками державної влади не враховано пропозицію Рахункової палати розділити видачу ліцензій на виробництво, оптову та роздрібну торгівлю алкоголем. Такий поділ наблизив би українське законодавство до європейського і допоміг налагодити точніший облік спиртного, що реалізується в торгових точках.

Загалом обсяг нелегального споживання українцями вина, пива та міцних алкогольних напоїв може становити від третини до половини всього обсягу спиртного, що вживається українцями.

Раніше Фокус повідомляв, що в Лондоні визначатиме вік покупців спиртних напоїв штучний інтелект.

Вчені тим часом визначили, що надмірне вживання алкоголю викликає у людей кілька видів захворювань на рак.

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