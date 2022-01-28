Повесился в гараже: под Запорожьем нашли тело военного-контрактника

Предсмертной записки при мужчине не нашли. Родственники сообщили, что об уходе из жизни мужчина не задумывался.

В Бердянске нашли повешенным местного жителя, проходившего службу в Вооруженных силах Украины по контракту. О трагедии сообщило "Громадське" со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

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Мужчину обнаружили в гараже на улице Ивана Франко, посмертной записки при нем не было. Как сообщили близкие 33-летнего военнослужащего, ранее суицидальные настроения он не проявлял.

Полицейские квалифицировали дело как самоубийство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. На данный момент расследованием обстоятельств гибели военного занимается Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

Напомним, в Днепре военнослужащий Национальной гвардии Украины (НГУ), солдат-срочник Артемий Рябчук ночью 27 января расстрелял караул военнослужащих во время выдачи оружия. По информации СМИ, после инцидента он перелез через забор и скрылся с автоматом. После этого стрелок сам связался с правоохранителями и сдался им. Нацгвардейцу, расстрелявшему своих сослуживцев предъявили подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса — за умышленное убийство, дезертирство и похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ.

Ранее Фокус сообщал, что в столице был найден повешенным известный украинский боксер Владимир Вирчис. Бывший чемпион Европы ушел ночью домой и не вернулся. Прохожие нашли его тело возле одного из домов в Киеве.