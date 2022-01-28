Повісився у гаражі: під Запоріжжям знайшли тіло військового-контрактника

Передсмертної записки від чоловіка не знайшли. Родичі повідомили, що про смерть чоловік не замислювався.

У Бердянську знайшли повішеним місцевого жителя, який проходив службу в Збройних Силах України за контрактом. Про трагедію повідомило Громадське з посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.

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Чоловіка знайшли в гаражі на вулиці Івана Франка, посмертної записки при ньому не було. Як повідомили близькі 33-річного військовослужбовця, раніше суїцидальні настрої він не помічав.

Поліцейські кваліфікували справу як самогубство за статтею 115 КК України. Наразі розслідуванням обставин загибелі військового займається Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Нагадаємо, в Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України (НГУ), солдат-строковик Артемій Рябчук уночі 27 січня розстріляв варту військовослужбовців під час видавання зброї. За інформацією ЗМІ, після інциденту він переліз через паркан і втік з автоматом. Після цього стрілець сам зв'язався з правоохоронцями та здався їм. Нацгвардійцю, який розстріляв своїх товаришів по службі пред'явили підозру відразу за трьома статтями Кримінального кодексу — за умисне вбивство, дезертирство та викрадення, присвоєння, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин.

Раніше Фокус повідомляв, що в столиці було знайдено повішеним відомого українського боксера Володимира Вірчіса. Колишній чемпіон Європи пішов уночі додому та не повернувся. Перехожі знайшли його тіло біля одного з будинків у Києві.