Пока доступны коммерческие рейсы: Канада призывает своих граждан покинуть Украину

По мнению властей Канады, возможное вторжение РФ в Украину может нарушить транспортное сообщение и связь в нашей страны, что усложнит эвакуацию.

Власти Канады призывают своих граждан избегать поездок в Украину и покинуть ее из-за угрозы вторжения РФ. Это сообщение опубликовано на канадском правительственном сайте travel.gc.ca.

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"Избегайте любых поездок в Украину из-за постоянных угроз со стороны России и риска вооруженного конфликта. Если вы находитесь в Украине, вы должны уехать, пока доступны коммерческие рейсы", — сказано в сообщении правительства.

Власти Канады также отмечают, что условия безопасности в Украине "непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения".

Канадское правительство опасается, что возможные военные действия России в Украине могут нарушить транспортные маршруты и услуги по всей стране. Из-за военной ситуации авиарейсы могут быть отменены или "стать дефицитными", что затруднит гражданам Канады выезд из Украины. Доступ к телекоммуникациям, уверены в правительстве, также может быть прерван в любое время.

"Возможности нашего Посольства по оказанию консульских услуг в Украине могут быть сильно ограничены. Вы не должны зависеть от правительства Канады, чтобы помочь вам покинуть страну", — говорится в сообщении.

Не посещать Украину и срочно покинуть ее, пока доступны коммерческие авиарейсы, ранее рекомендовало своим гражданам посольство Австралии в Киеве. Правительство США также посоветовало своим гражданам "рассмотреть возможность отъезда" из Украины.

Ранее канадские власти объявили об эвакуации из Украины своих дипломатов и их семей из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину. Часть своих дипмиссий также решили эвакуировать США, Великобритания и Австралия.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение из-за эвакуации зарубежного дипломатического персонала из страны, сказав, что "Украина не Титаник". Гарант также сказал, что работники посольств — это "капитаны дипломатии", напомнив, что "капитаны последними покидают корабль".