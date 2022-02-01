Поки що доступні комерційні рейси: Канада закликає своїх громадян покинути Україну

На думку влади Канади, можливе вторгнення РФ в Україну може порушити транспортне сполучення та зв'язок у нашій країні, що ускладнить евакуацію.

Влада Канади закликає своїх громадян уникати поїздок в Україну та залишити її через загрозу вторгнення РФ. Це повідомлення опубліковане на канадському урядовому веб-сайті travel.gc.ca.

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"Уникайте будь-яких поїздок в Україну через постійні загрози з боку Росії та ризик збройного конфлікту. Якщо ви перебуваєте в Україні, ви повинні поїхати, поки доступні комерційні рейси", — сказано в повідомленні уряду.

Влада Канади також зазначає, що умови безпеки в Україні "непередбачувані і можуть погіршитися без попередження".

Канадський уряд побоюється, що можливі військові дії Росії в Україні можуть порушити транспортні маршрути та послуги по всій країні. Через військову ситуацію авіарейси можуть бути скасовані або стати дефіцитними, що ускладнить громадянам Канади виїзд з України. Доступ до телекомунікацій, упевнені в уряді, також може бути перерваний у будь-який час.

"Можливості нашого Посольства з надання консульських послуг в Україні можуть бути дуже обмежені. Ви не повинні залежати від уряду Канади, щоб допомогти вам покинути країну", — йдеться у повідомленні.

Не відвідувати Україну та терміново залишити її, поки доступні комерційні авіарейси, раніше рекомендувало своїм громадянам посольство Австралії у Києві. Уряд США також порадив своїм громадянам "розглянути можливість від'їзду" з України.

Раніше канадська влада оголосила про евакуацію з України своїх дипломатів та їхніх сімей через загрозу повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Частину своїх дипмісій також вирішили евакуювати США, Великобританія та Австралія.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський висловив обурення через евакуацію закордонного дипломатичного персоналу із країни, сказавши, що "Україна не Титанік". Гарант також сказав, що працівники посольств — це "капітани дипломатії", нагадавши, що "капітани останніми залишають корабель".