"Быстрого и легкого выздоровления": Зеленский отреагировал на новость о коронавирусе у Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская сожалеют о болезни турецкого президента и его жены.

Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления для президента Турции Реджепа Эрдогана и первой леди Эмине Эрдоган на фоне новости о том, что лидер Турции и его жена заболели коронавирусом. Об этом Владимир Зеленский написал в Twitter.

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"Мы с Еленой с сожалением узнали о позитивном тесте на Covid-19 у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине быстрого и легкого выздоровления!" — написал президент Украины.

Новость о болезни Турецкого президента и его жены появились через 2 дня после их возвращения из Украины. Реджеп Эрдоган и Эмине Эрдоган заболели штаммом "Омикрон" и теперь они на самоизоляции. Лидер Турции сообщил, что болезнь протекает в легкой форме, он продолжил работать в домашнем режиме.

Напомним, 3 февраля в Украине Раджеп Эрдоган встретился с Владимиром Зеленским. Фокус проанализировал результаты встречи лидеров двух стран и выделил ключевые моменты их переговоров, а именно: соглашение о свободной торговле Украины и Турции, соглашение о строительстве предприятия по производству беспилотников и посредническая миссия Турции в отношениях России и Украины.