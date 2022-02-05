"Швидкого та легкого одужання": Зеленський відреагував на новину про коронавірус у Ердогана

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська жалкують про хворобу турецького президента та його дружини.

Володимир Зеленський побажав якнайшвидшого одужання для президента Туреччини Реджепа Ердогана та першої леді Еміне Ердоган на тлі новини про те, що лідер Туреччини та його дружина захворіли на коронавірус. Про це Володимир Зеленський написав у Twitter.

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"Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на Covid-19 у президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне швидкого й легкого одужання!" — написав президент України.

Новина про хворобу Турецького президента та його дружини з'явилися через 2 дні після їхнього повернення з України. Реджеп Ердоган та Еміне Ердоган захворіли на штам "Омікрон" і тепер вони на самоізоляції. Лідер Туреччини повідомив, що хвороба протікає у легкій формі, він продовжив працювати у домашньому режимі.

Нагадаємо, 3 лютого в Україні Раджеп Ердоган зустрівся із Володимиром Зеленським. Фокус проаналізував результати зустрічі лідерів двох країн та виділив ключові моменти їхніх переговорів, а саме: угода про вільну торгівлю України та Туреччини, угода про будівництво підприємства з виробництва безпілотників та посередницька місія Туреччини у відносинах Росії та України.