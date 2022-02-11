На Прикарпатье нацгвардейца и гражданина Беларуси подозревают в планировании заказного убийства

Обвиняемые успели подготовить автомобиль, оружие и средства связи, но правоохранители разоблачили злоумышленников до момента совершения преступления

Следователи Теруправления ГБР Львова завершили досудебное расследование в отношении инструктора по боевой подготовке одной из воинских частей Нацгвардии и гражданина Беларуси, планировавших убийство представителя местного застройщика. Обвинительный акт направлен в суд, сообщает пресс-служба ГБР.

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Летом 2021 года военнослужащий вместе с иностранцем получил заказ на убийство представителя одной из финансово-промышленных групп Прикарпатья.

[ + – ] Оружие, изъятое у обвиняемых

Сообщники подготовили средства конфиденциальной связи, технические устройства для мониторинга транспорта, автомобиль, оружие и боеприпасы. Они следили за жертвой, изучали его образ жизни и ежедневные маршруты, чтобы определить наиболее благоприятные для совершения преступления место и время.

Реализовать свой преступный умысел злоумышленники не успели – за несколько дней до преступления их разоблачили сотрудники правоохранительных органов.

[ + – ] Автомобиль обвиняемых

Военнослужащего и иностранца обвиняют в подготовке к убийству, совершенному по заказу по предварительному сговору группой лиц, и в приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия без разрешения — часть 1 статьи 14, п. 11, п. 12, часть 2 статьи 15, часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 263 УК Украины.

[ + – ] Средства связи обвиняемых

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Следствие по заказчику преступления продолжается.

Процессуальное руководство делом осуществляет Ивано-Франковская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона, оперативное сопровождение – Нацполиция.

Ранее Фокус сообщал, что военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял караул Нацгвардии на заводе "Южмаш" в Днепре. Впоследствии, солдат попытался скрыться, но в конце концов сдался властям.

Рябчук подробно рассказал на камеру, как совершал это преступление.

Глава ГБР Алексей Сухачев сообщил, что Рябчук мог совершить преступление, выполняя поручение иностранных спецслужб. Это одна из трех возможных версий, которые сейчас прорабатывает следствие, наряду с неуставными отношениями в части, где служил Рябчук.

В 2019 году Артемий Рябчук в течение двух недель находился на территории Российской Федерации, отсюда следователи сделали вывод, что солдат-срочник мог быть причастен к диверсии.

Также ранее Фокус рассказывал, что глава одной из объединенных территориальных общин Херсонской области заказал нападение на местного депутата. Глава ОТО хотел, чтобы депутата жестоко избили.

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