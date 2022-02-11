На Прикарпатті нацгвардійця та громадянина Білорусі підозрюють у плануванні замовного вбивства

Обвинувачені встигли підготувати автомобіль, зброю та засоби зв'язку, але правоохоронці викрили зловмисників до моменту скоєння злочину

Слідчі Теруправління ДБР Львова завершили досудове розслідування щодо інструктора з бойової підготовки однієї з військових частин Нацгвардії та громадянина Білорусі, які планували вбивство представника місцевого забудовника. Обвинувальний акт направлено до суду, повідомляє пресслужба ДБР.

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Улітку 2021 року військовослужбовець разом із іноземцем отримав замовлення на вбивство представника однієї з фінансово-промислових груп Прикарпаття.

[ + – ] Зброя, вилучена в обвинувачених

Спільники підготували засоби конфіденційного зв'язку, технічні пристрої для моніторингу транспорту, автомобіль, зброю та боєприпаси. Вони стежили за жертвою, вивчали її спосіб життя та щоденні маршрути, щоб визначити найсприятливіші для скоєння злочину місце та час.

Реалізувати свій злочинний намір зловмисники не встигли – за кілька днів до злочину їх викрили правоохоронці.

[ + – ] Автомобіль обвинувачених

Військовослужбовця й іноземця звинувачують у підготовці до вбивства, скоєного на замовлення за попередньою змовою групою осіб, та в придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї без дозволу — частина 1 статті 14, п. 11, п. 12, частина 2 статті 15, частина 2 статті 28, частина 1 статті 263 КК України.

[ + – ] Засоби зв'язку обвинувачених

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Слідство щодо замовника злочину триває.

Процесуальне керівництво справою здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону, оперативний супровід – Нацполіція.

Раніше Фокус повідомляв, що військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв варту Нацгвардії на заводі "Південмаш" у Дніпрі. Згодом солдат спробував утекти, але зрештою здався владі.

Рябчук докладно розповів на камеру, як скоїв цей злочин.

Голова ДБР Олексій Сухачов повідомив, що Рябчук міг скоїти злочин, виконуючи доручення іноземних спецслужб. Це одна з трьох можливих версій, які зараз опрацьовує слідство, поряд із нестатутними відносинами в частині, де служив Рябчук.

У 2019 році Артемій Рябчук протягом двох тижнів перебував на території Російської Федерації, звідси слідчі зробили висновок, що солдат-строковик міг бути причетним до диверсії.

Також раніше Фокус розповідав, що голова однієї з об'єднаних територіальних громад Херсонської області замовив напад на місцевого депутата. Голова ОТГ хотів, щоб депутата жорстоко побили.

У Чернігові уродженця РФ було засуджено до трьох років ув'язнення за сепаратистські заклики в соцмережі.