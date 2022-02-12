Все будет по закону: Венедиктова призвала Ярославского вернуться в Украину

Генеральный прокурор утверждает, что расследование будут проводить по закону, поэтому на "превращение в политические игры" можно не рассчитывать. При этом силовики продолжают поиски водителя, который признался в совершении ДТП.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венекдитова призвала владельца группы DCH Александра Ярославского вернуться в Украину для проведения объективного расследования дела о наезде на пешехода со смертельным исходом. Венедиктова гарантирует, что следствие будет быстрым и непредвзятым, сообщает "Укринформ".

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"Следствие работает, и чтобы ни у кого не было сомнений, мне кажется, сейчас, может, как раз правильно будет обратиться к Александру Владленович. Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, а я обещаю, что мы не будем превращать ничего в политические игры, давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-то фарс. Возвращайтесь в Украину, я вам обещаю, что все будет по закону. Все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантией мое слово будет", — сказала Венедиктова.

В Харькове эта тема очень активно обсуждается. И нужно признать странной ситуацию, когда мужчина, который накануне признался в смертельном наезде на человека ночью на трассе Киев-Харьков-Довжанский, не явился на судебное заседание, которое должно было избрать ему меру пресечения, сказала Генеральный прокурор.

Пока мы не можем найти этого человека. Но эту тему никто не собирается ни умалчивать, ни заговаривать. Факт заключается в том, что смертельный наезд на человека совершил кортеж господина Ярославского, подчеркнула Венедиктова.

Офис генпрокурора проведет полноценное расследование в отношении сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры, добавила Венедиктова.

Ранее, как сообщал Фокус, кортеж Александра Ярославского сбил насмерть человека. Сам Ярославский утверждает, что спал в это время у себя дома, и за своими автомобилями не следит.

Вскоре, 10 февраля 2022 года, Александр Ярославский вылетел из Харькова в Лондон, как он сам утверждает, чтобы повидаться с семьей.

В полицию тем временем пришел сотрудник Ярославского, который утверждал, что это он совершил смертельный наезд. Но в суд, который должен был выбрать мужчине меру пресечения, он не явился.

Начальник харьковской Нацполиции Станислав Перлин был уволен Министром МВД Денисом Монастырским из-за попытки фальсификации этого дела.