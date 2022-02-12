Все буде за законом: Венедиктова закликала Ярославського повернутися до України

Генеральний прокурор стверджує, що розслідування проводитимуть згідно із законом, тому на "перетворення на політичні ігри" можна не розраховувати. При цьому силовики продовжують пошуки водія, який зізнався у ДТП.

Генеральний прокурор України Ірина Венекдітова закликала власника групи DCH Олександра Ярославського повернутися до України для проведення об'єктивного розслідування справи про наїзд на пішохода зі смертельним наслідком. Венедиктова гарантує, що слідство буде швидким та неупередженим, повідомляє "Укрінформ".

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"Слідство працює, і щоб ні в кого не було сумнівів, мені здається, зараз, може, якраз правильно буде звернутися до Олександра Владленовича. Якщо ми хочемо, щоб у нас було все чесно, прозоро, справедливо, а я обіцяю, що ми не будемо перетворювати нічого на політичні ігри, давайте не робитимемо зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтесь в Україну, я вам обіцяю, що все буде за законом. Тут гарантією моє слово буде", — сказала Венедиктова.

У Харкові ця тема активно обговорюється. І треба визнати дивною ситуацію, коли чоловік, який напередодні зізнався у смертельному наїзді на людину вночі на трасі Київ-Харків-Довжанський, не з'явився на судове засідання, яке мало обрати йому запобіжний захід, сказала Генеральний прокурор.

Поки що ми не можемо знайти цієї людини. Але цієї теми ніхто не збирається ні замовчувати, ні замовляти. Факт полягає в тому, що смертельний наїзд на людину здійснив кортеж Ярославського, підкреслила Венедиктова.

Офіс генпрокурора проведе повноцінне розслідування щодо працівників Нацполіції Харківської області та прокурорів Харківської обласної прокуратури, додала Венедиктова.

Раніше, як повідомляв Фокус, кортеж Олександра Ярославського збив на смерть людини. Сам Ярославський стверджує, що спав у цей час у себе вдома і за своїми автомобілями не стежить.

Незабаром, 10 лютого 2022 року, Олександр Ярославський вилетів із Харкова до Лондона, як він сам стверджує, щоб побачитися із сім'єю.

У поліцію тим часом прийшов співробітник Ярославського, який стверджував, що це він скоїв смертельний наїзд. Але до суду, який мав обрати чоловікові запобіжний захід, він не з'явився.

Начальник харківської Нацполіції Станіслав Перлін був звільнений Міністром МВС Денисом Монастирським через спробу фальшування цієї справи.