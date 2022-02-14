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Turkish Airlines разрешила пассажирам вернуть или обменять билеты на рейсы в Украину

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Фото: ria.ru | Обменять билеты можно в офисах отделов продаж Turkish Airlines

Авиабилеты можно вернуть через турагентства. Это могут сделать те, кто запланировал полет в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев с 13 по 28 февраля.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines разрешила клиентам вернуть или поменять билеты на рейсы в Украину на период с 13 по 28 февраля. Об этом сказано в сообщении на сайте перевозчика.

Возврат или обмен билетов в компании пояснили "сложившейся ситуацией в Украине".

Купившие билеты в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев могут поменять или вернуть, если транзакция будет выполнена до 28 февраля текущего года, отмечается в заявлении.

Turkish Airlines предоставила пассажирам следующие права:

  • на бесплатное перебронирование билетов (новый рейс должен выполняться по тому же маршруту и ​​в том же салоне), если запрашиваемая дата полета не позднее 31 марта этого года;
  • на изменение маршрута по тарифу первого билета;
  • срок действия билетов может быть продлен до 31 марта 2022 года без комиссий и штрафов;
  • неиспользованные билеты можно вернуть.
Срок действия билетов на самолеты Turkish Airlines могут продлить до 31 марта
Срок действия билетов на самолеты Turkish Airlines могут продлить до 31 марта

Обменять авиабилеты или вернуть деньги можно только в офисах отделов продаж Turkish Airlines, колл-центрах и через турагентства, в которых был приобретен билет.

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Самолет SkyUp летел из Португалии
Самолет SkyUp летел из Португалии

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