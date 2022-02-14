Turkish Airlines разрешила пассажирам вернуть или обменять билеты на рейсы в Украину

Авиабилеты можно вернуть через турагентства. Это могут сделать те, кто запланировал полет в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев с 13 по 28 февраля.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines разрешила клиентам вернуть или поменять билеты на рейсы в Украину на период с 13 по 28 февраля. Об этом сказано в сообщении на сайте перевозчика.

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Возврат или обмен билетов в компании пояснили "сложившейся ситуацией в Украине".

Купившие билеты в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев могут поменять или вернуть, если транзакция будет выполнена до 28 февраля текущего года, отмечается в заявлении.

Turkish Airlines предоставила пассажирам следующие права:

на бесплатное перебронирование билетов (новый рейс должен выполняться по тому же маршруту и ​​в том же салоне), если запрашиваемая дата полета не позднее 31 марта этого года;

на изменение маршрута по тарифу первого билета;

срок действия билетов может быть продлен до 31 марта 2022 года без комиссий и штрафов;

неиспользованные билеты можно вернуть.

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Обменять авиабилеты или вернуть деньги можно только в офисах отделов продаж Turkish Airlines, колл-центрах и через турагентства, в которых был приобретен билет.

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