Turkish Airlines дозволила пасажирам повернути або обміняти квитки на рейси в Україну

Авіаквитки можна повернути через турагентства. Це можуть зробити ті, хто запланував політ у Київ, Одесу, Львів, Харків, Запоріжжя та Миколаїв з 13 по 28 лютого.

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines дозволила клієнтам повернути або поміняти квитки на рейси в Україну на період з 13 по 28 лютого. Про це йдеться в повідомленні на сайті перевізника.

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Повернення або обмін квитків у компанії пояснили "ситуацією, що склалася в Україні".

Квитки, що купили до Києва, Одеси, Львова, Харкова, Запоріжжя та Миколаєва, можна поміняти або повернути, якщо транзакцію виконають до 28 лютого поточного року, зазначають в заяві.

Turkish Airlines надала пасажирам такі права:

на безплатне перебронювання квитків (новий рейс повинен бути за тим же маршрутом і в тому ж салоні), якщо обрана дата польоту не пізніше 31 березня цього року;

на зміну маршруту за тарифом першого квитка;

термін дії квитків можуть продовжити до 31 березня 2022 року без комісій та штрафів;

невикористані квитки можна повернути.

[ + – ] Термін дії квитків на літаки Turkish Airlines можуть продовжити до 31 березня

Обмінювати авіаквитки або повернути гроші можна тільки в офісах відділів продажу Turkish Airlines, кол-центрах та через турагентства, в яких придбали квиток.

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[ + – ] Літак SkyUp летів із Португалії

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