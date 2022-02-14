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Turkish Airlines дозволила пасажирам повернути або обміняти квитки на рейси в Україну

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Фото: ria.ru | Обміняти квитки можна в офісах відділів продажу Turkish Airlines

Авіаквитки можна повернути через турагентства. Це можуть зробити ті, хто запланував політ у Київ, Одесу, Львів, Харків, Запоріжжя та Миколаїв з 13 по 28 лютого.

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines дозволила клієнтам повернути або поміняти квитки на рейси в Україну на період з 13 по 28 лютого. Про це йдеться в повідомленні на сайті перевізника.

Повернення або обмін квитків у компанії пояснили "ситуацією, що склалася в Україні".

Квитки, що купили до Києва, Одеси, Львова, Харкова, Запоріжжя та Миколаєва, можна поміняти або повернути, якщо транзакцію виконають до 28 лютого поточного року, зазначають в заяві.

Turkish Airlines надала пасажирам такі права:

  • на безплатне перебронювання квитків (новий рейс повинен бути за тим же маршрутом і в тому ж салоні), якщо обрана дата польоту не пізніше 31 березня цього року;
  • на зміну маршруту за тарифом першого квитка;
  • термін дії квитків можуть продовжити до 31 березня 2022 року без комісій та штрафів;
  • невикористані квитки можна повернути.
Термін дії квитків на літаки Turkish Airlines можуть продовжити до 31 березня
Термін дії квитків на літаки Turkish Airlines можуть продовжити до 31 березня

Обмінювати авіаквитки або повернути гроші можна тільки в офісах відділів продажу Turkish Airlines, кол-центрах та через турагентства, в яких придбали квиток.

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