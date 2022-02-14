"Мы вместе, мы дома": Зеленский с женой поздравил украинцев с Днем святого Валентина (видео)

В ходе обращения к гражданам гарант признался, что снимает ролик "не просто так". А первая леди призвала любить друг друга и Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская записали домашнее видео, в котором поздравили граждан с Днем святого Валентина и заверили, что они находятся на территории страны. Кадры опубликованы в Instagram.

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"Всем добрый вечер. 14 февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, мы дома, мы в Украине", — сказал украинский лидер.

"Да, поздравляем всех с Днем влюбленных. Хотим сказать: любим друг друга, любим Украину", — добавила Первая леди страны, после чего супруги поцеловали друг друга в щеки.

Как ранее писал Фокус, 14 февраля Владимир Зеленский сообщил, что его семья не выезжала из Украины из-за возможного вторжения российской армии. Он также раскритиковал сотрудников иностранных посольств, которые массово уезжают из Киева и переносят свои миссии в западные регионы Украины.

Также отметим, что 14 февраля президент Украины выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Украина на сегодняшний день сильна, как никогда, и возможное полномасштабное вторжение армии РФ не первая угроза, с которой сталкивается наша страна.

Кроме того Зеленский выдал указ, которым он объявил 16 февраля Днем единства. В этот день, среди прочего, в Украине массово вывесят государственные флаги.

Напомним, по информации немецкого издания Der Spiegel, американские спецслужбы считают 16 февраля возможной датой нового российского вторжения в Украину.