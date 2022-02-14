"Ми разом, ми вдома": Зеленський із дружиною привітав українців із Днем святого Валентина (відео)

У ході звернення до громадян гарант зізнався, що знімає ролик "не просто так". А перша леді закликала любити одне одного й Україну.

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська записали домашнє відео, у якому привітали громадян із Днем святого Валентина та запевнили, що вони перебувають на території країни. Кадри опубліковані в Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Усім добрий вечір. 14 лютого 2022 року. Знімаємо це відео з дружиною не просто так. Дуже важливо зараз показати всім, що ми разом, ми вдома, ми в Україні", — сказав український лідер.

"Так, вітаємо всіх із Днем закоханих. Хочемо сказати: любимо одне одного, любимо Україну", — додала перша леді країни, після чого подружжя поцілувало одне одного в щоки.

Як раніше писав Фокус, 14 лютого Володимир Зеленський повідомив, що його родина не виїжджала з України через можливе вторгнення російської армії. Він також розкритикував співробітників іноземних посольств, які масово виїжджають із Києва та переносять свої місії до західних регіонів України.

Також зазначимо, що 14 лютого президент України звернувся до нації та заявив, що Україна на сьогодні сильна, як ніколи, і можливе повномасштабне вторгнення армії РФ — не перша загроза, з якою стикається наша країна.

Крім того, Зеленський видав указ, яким він оголосив 16 лютого Днем єдності. Цього дня, серед іншого, в Україні масово вивісять державні прапори.

Нагадаємо, за інформацією німецького видання Der Spiegel, американські спецслужби вважають 16 лютого можливою датою нового російського вторгнення в Україну.