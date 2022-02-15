Если небо закроют. Вернут ли туроператоры украинских туристов домой в случае обострения ситуации

Слухи о том, что небо над Украиной могут закрыть в ближайшее время, продолжают курсировать. Однако туроператоры продолжают продавать путевки на заграничные курорты и обещают, что даже в случае полной отмены полетов смогут вернуть туристов домой. Так ли это на самом деле?

Турагентства предлагают не беспокоиться: "Всех вернут"

Новостные ленты пестрят сообщениями о возможном закрытии воздушного пространства в стране. Тем не менее, украинские туроператоры продолжают работать в штатном режиме и все так же предлагают путевки на заграничные курорты по привлекательным ценам.

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Корреспондент Фокуса под видом обычного клиента обратился в крупные туристические агентства Anex Tour и Coral Travel с одним вопросом — что будет с отдыхающими в других странах в том случае, если полеты в украинском небе действительно остановятся или начнется военное обострение.

В колл-центре Anex Tour постарались развеять все сомнения относительно отпуска за границей в ближайшее время: "Туристов все равно заберут обратно [в Украину] даже в случае закрытия неба и тому подобного, как это было в начале пандемии".

Как сообщили в агентстве, для этого могут использовать спецрейсы. При этом консультант сравнивает ситуацию с закрытием воздушного пространства из-за эпидемии COVID-19, когда давали трое суток для возвращения туристов на родину. Здесь может быть похожая ситуация: если небо закроют, то отдыхающим в экстренном порядке придется возвращаться домой, прервав свой отпуск.

Если человек решит догулять свой отпуск, несмотря на ситуацию, и пропустит спецборт, то в дальнейшем, скорее всего, ему придется добираться домой самостоятельно.

Важно

Станет ли Украина с 14 февраля бесполетной зоной? Покажет рейс Turkish Airlines

"Вы сами понимаете, что нет четкой информации, соответственно, нет четкого порядка действий. Когда случилась такая ситуация [с пандемией], тогда решали на государственном уровне, как вернуть своих граждан на территорию Украины", — добавили в колл-центре. При этом турагентство не будет компенсировать не использованные дни путевки, они сгорают.

В Anex Tour подчеркнули, что никакие туры в настоящее время не отменяются.

На аналогичный вопрос в агентстве в Coral Travel сослались на недавние новости о том, что Кабмин выделил 16,6 млрд грн для гарантий бесперебойных полетов в воздушном пространстве Украины. В колл-центре компании отметили, что сегодня невозможно предугадать, что будет дальше.

"Поэтому сейчас мы просто надеемся на наших партнеров, на иностранные компании, на страховые, которые покрывают все эти возвраты и так далее", — подчеркнули в агентстве. Его сотрудники уверены, что туристов так или иначе удастся вернуть, однако каким именно образом это будет происходить, пока не знают.

"Если МАУ, или "Роза ветров", или еще что-то отменятся, то какие именно авиакомпании будут вывозить людей, неизвестно. Но в любом случае это будет какая-то украинская авиакомпания", — сообщили в колл-центре.

Полеты по расписанию: в штатном режиме

Накануне компания SkyUP Airlines временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля. Однако уже 14 февраля на сайте лоукостера появилось официальное сообщение о возобновлении продажи билетов на все рейсы.

"Благодаря совместным действиям авиакомпании и правительства SkyUP остается в украинском небе в полном объеме. Авиаперевозчик работает в штатном режиме", — сообщается на сайте.

Антон Рудич, президент Украинской ассоциации туристических агентств, также заверил Фокус, что украинцы могут спокойно отправляться в намеченные заранее отпуска, не беспокоясь о своем возвращении домой. Он, в свою очередь, также сравнил нынешнюю ситуацию с пандемией и сообщил, что в случае непредвиденных обстоятельств туристов будут вывозить из других стран таким же образом, как и весной 2020 года.

"Конечно, надо смотреть, какие будут условия. Вот, например, вчера из Кишинева [где непредвиденно сел рейс SkyUP] туристов везли домой автобусами. Такое тоже возможно. Все точно будут доставлены домой", — подчеркнул Рудич. При этом, по его словам, обязанность вернуть отдыхающих в Украину лежит непосредственно на туроператорах.

[ + – ] Эксперт: "Такой обязанности, как вернуть вас в Украину, у туроператора нет"

Адвокат в сфере туризма Джамал Стаценко уверен, что все не так просто и рассчитывать на туроператоров в случае закрытия неба не стоит. Об эвакуации своих граждан должно будет позаботиться украинское правительство, отмечает он.

"Туроператор предоставляет вам услугу — доставка к месту отдыха, бронирование отелей, он же подписывает за вас договор с авиакомпанией о перелетах. Но такой обязанности, как вернуть вас в Украину, у туроператора нет", — объясняет Стаценко.

То есть, если небо закроют и у украинских граждан не получится вернуться домой, предъявить свои претензии они могут лишь государству, а не частным компаниям.

И тут есть один нюанс: если воздушное пространство закроется, украинские туристы не смогут вернуться домой и время их проживания в отеле закончится, то туроператор за свой счет их там не оставит.

"Такие вопросы решаются лишь путем дипломатических переговоров с украинским консульством", — добавляет Джамал Стаценко.

По мнению адвоката, украинцам пока лучше воздержаться от покупки турпакетов на ближайшие дни и подождать, пока ситуация хоть немного прояснится.