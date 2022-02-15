На свій страх і ризик. Чи безпечно зараз літати на відпочинок за кордон?

Чутки, що небо над Україною можуть закрити найближчим часом, продовжують ширитися. Проте туроператори продовжують продавати путівки на закордонні курорти та обіцяють, що навіть у разі повного скасування польотів зможуть повернути туристів додому. Чи так це насправді?

Турагентства пропонують не турбуватися: "Всіх повернуть"

Стрічки новин рясніють повідомленнями про можливе закриття повітряного простору в країні. Однак українські туроператори продовжують працювати в штатному режимі й так само пропонують путівки на закордонні курорти за привабливими цінами.

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Кореспондент Фокусу під виглядом звичайного клієнта звернувся до великих туристичних агенцій Anex Tour і Coral Travel з одним питанням — що буде з відпочивальниками в інших країнах, якщо польоти в українському небі справді зупинять або розпочнеться військове загострення.

У кол-центрі Anex Tour постаралися розвіяти всі сумніви щодо відпустки за кордоном найближчим часом: "Туристів все одно заберуть назад [в Україну] навіть у разі закриття неба тощо, як це було на початку пандемії".

Як повідомили в агентстві, для цього можуть використати спецрейси. Водночас консультант порівнює ситуацію із закриттям повітряного простору через епідемію COVID-19, коли давали три доби, щоб повернути туристів на батьківщину. Тут може бути схожа ситуація: якщо небо закриють, то відпочивальникам в екстреному порядку доведеться повертатися додому, перервавши свою відпустку.

Якщо людина вирішить догуляти свою відпустку, попри ситуацію, і пропустить спецборт, то надалі, найімовірніше, їй доведеться добиратися додому самостійно.

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"Ви самі розумієте, що немає чіткої інформації, відповідно немає чіткого порядку дій. Коли трапилася така ситуація [з пандемією], тоді вирішували на державному рівні, як повернути своїх громадян на територію України", — додали в кол-центрі. Водночас турагентство не компенсуватиме не використані дні путівки, вони згоряють.

В Anex Tour наголосили, що жодні тури наразі не скасовують.

На аналогічне питання в агентстві Coral Travel послалися на нещодавні новини про те, що Кабмін виділив 16,6 млрд грн для гарантій безперебійних польотів у повітряному просторі України. В кол-центрі компанії зазначили, що сьогодні неможливо передбачити, що буде далі.

"Тому зараз ми просто сподіваємось на наших партнерів, на іноземні компанії, на страхові, які покривають усі ці повернення і так далі", — наголосили в агентстві. Його співробітники впевнені, що туристів так чи інакше вдасться повернути, однак як саме це відбуватиметься, поки не знають.

"Якщо МАУ, або "Розу вітрів", або ще щось скасують, то які саме авіакомпанії вивозитимуть людей, невідомо. Але в будь-якому разі це буде якась українська авіакомпанія", — повідомили в кол-центрі.

Польоти за розкладом: у штатному режимі

Напередодні компанія SkyUP Airlines тимчасово припинила продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого. Проте вже 14 лютого на сайті лоукостера з'явилося офіційне повідомлення про поновлення продажу квитків на всі рейси.

"Завдяки спільним діям авіакомпанії та уряду SkyUP залишається в українському небі в повному обсязі. Авіаперевізник працює в штатному режимі", — повідомляють на сайті.

Антон Рудич, президент Української асоціації туристичних агенцій, також запевнив Фокус, що українці можуть спокійно вирушати в наперед заплановані відпустки, не турбуючись про своє повернення додому. Зі свого боку він також порівняв нинішню ситуацію з пандемією та повідомив, що в разі непередбачених обставин туристів вивозитимуть з інших країн, так само як і навесні 2020 року.

"Звичайно, треба дивитися, які будуть умови. Ось, наприклад, учора з Кишинева [де непередбачено сів рейс SkyUP] туристів везли додому автобусами. Таке також можливо. Усі точно будуть доставлені додому", — наголосив Рудич. Водночас за його словами, обов'язок повернути відпочивальників до України лежить безпосередньо на туроператорах.

[ + – ] Експерт: "Такого обов'язку, як повернути вас в Україну, в туроператора немає"

Адвокат у сфері туризму Джамал Стаценко впевнений, що все не так просто і розраховувати на туроператорів у разі закриття неба не варто. Про евакуацію своїх громадян має подбати український уряд, зазначає він.

"Туроператор надає вам послугу — доставка до місця відпочинку, бронювання готелів, він же підписує за вас договір з авіакомпанією про перельоти. Але такого обов'язку, як повернути вас в Україну, туроператор не має", — пояснює Стаценко.

Тобто, якщо небо закриють і українським громадянам не вдасться повернутися додому, пред'явити свої претензії вони можуть лише державі, а не приватним компаніям.

І тут є один нюанс: якщо повітряний простір закриється, українські туристи не зможуть повернутися додому і час їхнього проживання в готелі закінчиться, то туроператор своїм коштом їх там не залишить.

"Такі питання вирішують лише шляхом дипломатичних переговорів з українським консульством", — додає Джамал Стаценко.

На думку адвоката, українцям поки що краще втриматися від покупки турпакетів на найближчі дні й почекати, поки ситуація хоч трохи проясниться.