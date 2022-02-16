"Все работает без перебоев": Монастырский высказался о хакерской атаке на Украину (видео)

В ходе нового обращения глава МВД утверждает, что силовики обнаруживают тысячи фейков и ложных сообщений, цель которых — нагнетать панику и страх среди украинцев.

16 февраля министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выступил с обращением к украинцам. Как сообщают на сайте Национальной полиции Украины, он призвал не волноваться и не бояться, ведь людей намеренно нагнетают фейками и ложными сообщениями.

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В День единения министр акцентировал, что информационное пространство переполнено ложными сообщениями о ситуации в Украине и агрессии со стороны России:

"Мы обнаруживаем тысячи фейков и ложных сообщений, цель которых — нагнетать панику и страх среди украинцев. Именно поэтому сотни полицейский обратились к гражданам: "никто не паникует и не боится! Вчера произошла одна из самых масштабных кибератак, пытались завалить сайты государственных органов и банков, а также портал "Дія". Но сегодня все работает без перебоев", — сказал Монастырский.

[ + – ] Обращение Дениса Монастырского к украинцам

"Готовимся ли мы к разнообразным сценариям? — Да, готовимся. Можно ли нас запугать? — Нет, это невозможно. Понимая весь спектр существующих угроз, обращаюсь к украинцам, которые служат в ВСУ и МВД: я лично, как министр и украинец, горжусь вами", — добавил спикер.

По словам Монастырского, за месяц в Украине поступило больше сообщений о ложных минированиях, чем за весь прошлый год. Все это — также фейки и нагнетание обстановки.

"Это оружие в руках агрессора. Большинство этих сообщений поступает с территорий ОРДЛО, России и Республики Беларусь. Все 100% этих вызовов не подтвердились. Но нам всем надо быть готовыми к тому, что наш обычный режим жизни может быть побеспокоен такими заявлениями. Необходимо научиться жить с такими вызовами далее", — акцентировал Денис Монастырский.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что 15 февраля перестали работать сайты МВД и Министерства обороны. Также сайт ВСУ работал со сбоями. В тот же вечер сайты "Приватбанка" и "Ощадбанка" подверглись хакерской атаке. В Государственной службе спецсвязи и защиты информации Украины официально заявили, что сайты подверглись мощной DDOS-атаке. По словам министра цифровой трансформации Украины, портал "Дія" атаковали из России и Китая.