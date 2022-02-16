"Усе працює без перебоїв": Монастирський висловився про хакерську атаку на Україну (відео)

У ході нового звернення голова МВС стверджує, що силовики виявляють тисячі фейків та хибних повідомлень, які мають на меті нагнітати паніку та страх серед українців.

16 лютого міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський звернувся до українців. Як повідомляють на сайті Національної поліції України, він закликав не хвилюватися і не боятися, адже людей навмисне нагнітають фейками та хибними повідомленнями.

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У День єднання міністр наголосив, що інформаційний простір переповнений хибними повідомленнями про ситуацію в Україні та агресію з боку Росії:

"Ми виявляємо тисячі фейків та хибних повідомлень, мета яких – нагнітати паніку та страх серед українців. Саме тому сотні поліцейський звернулися до громадян: "ніхто не панікує і не боїться! Вчора відбулася одна з наймасштабніших кібератак, які намагалися завалити сайти державних органів та банків, а також портал "Дія". Але сьогодні все працює без перебоїв", — сказав Монастирський.

[ + – ] Звернення Дениса Монастирського до українців

"Чи готуємося ми до різноманітних сценаріїв? — Так, готуємось. Чи можна нас залякати? — Ні, це неможливо. Розуміючи весь спектр наявних загроз, звертаюся до українців, які служать у ЗСУ та МВС: я особисто як міністр та українець пишаюся вами", — додав спікер.

За словами Монастирського, за місяць в Україні надійшло більше повідомлень про помилкові мінування, ніж за минулий рік. Усе це також фейки і нагнітання обстановки.

"Ця зброя в руках агресора. Більшість цих повідомлень надходить із територій ОРДЛО, Росії та Республіки Білорусь. Усі 100% цих викликів не підтвердилися. Але нам усім треба бути готовими до того, що наш звичайний режим життя може бути потурбований такими заявами. Необхідно навчитися жити з такими викликами далі", — наголосив Денис Монастирський.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що 15 лютого перестали працювати сайти МВС та Міністерства оборони. Також сайт ЗСУ працював зі збоями. Того ж вечора сайти "ПриватБанку" та "Ощадбанку" зазнали хакерської атаки. У Державній службі спецзв'язку та захисту інформації України офіційно заявили, що сайти зазнали потужної DDOS-атаки. За словами міністра цифрової трансформації України, портал "Дія" атакували з Росії та Китаю.