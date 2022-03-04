В ГСЧС назвали число погибших при авиударе по Ахтырской ТЭЦ (фото)

По информации работников ГСЧС, спасательные работы в районе завалов были приостановлены из-за угрозы нового авиаудара.

Сумские спасатели продолжают разбирать завалы Ахтырской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), куда 3 марта попали две авиабомбы, сообщает ГСЧС Украины.

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Вместе с сотрудниками местного предприятия и жителями города они проводили аварийные работы на территории ТЭЦ. Сегодня под завалами никого не нашли, и поиски приостановили из-за угрозы очередного авиаудара по Ахтырке.

Фото: прес-служба ДСНС

Вчера после обстрела из-под руин сотрудники Службы достали раненую женщину, передав ее медикам, а также тела трех погибших людей.

[ + – ] Все, что осталось от ТЄЦ после двух авиаударов Фото: прес-служба ДСНС

Мирные жители продолжают погибать под авиаударами и обстрелами оккупантов. Так, в Чернигове в результате попадания ракеты в жилой дом погибли 47 человек. Изначально СМИ сообщали о 33 жертвах, но позже эта цифра существенно увеличилась.

В Киеве две ракеты попали в Киевскую телевышку. Атака унесла жизни пятерых человек, которые проходили в этот момент мимо. Еще пять человек получили ранения и были госпитализированы. Взрыв на своей странице в соцсети показала даже мать Илона Маска.

Тем временем в Офисе генпрокурора Украины сообщают, что все военные преступления фиксируются, чтобы стать доказательной базой на Международном трибунале. Глава ОГУ Ирина Венедиктова уведомила, что немало ее европейских коллег уже высказали свою готовность сотрудничать в этом вопросе.