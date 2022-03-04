У ДСНС назвали кількість загиблих через авіудар по Охтирській ТЕЦ (фото)

За інформацією працівників ДСНС, рятувальні роботи в районі завалів припинили через загрозу нового авіаудару.

Сумські рятувальники продовжують розбирати завали Охтирської теплоелектроцентралі (ТЕЦ), куди 3 березня потрапили дві авіабомби, повідомляє ДСНС України.

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Разом із співробітниками місцевого підприємства та мешканцями міста вони проводили аварійні роботи на території ТЕЦ. Сьогодні під завалами нікого не знайшли, і пошуки призупинили через загрозу чергового авіаудару по Охтирці.

Фото: Пресслужба ДСНС

Учора після обстрілу з-під руїн співробітники Служби дістали поранену жінку, передавши її медикам, а також тіла трьох людей.

[ + – ] Все, що залишилося від ТЄЦ після двох авіаударів Фото: Пресслужба ДСНС

Мирні жителі продовжують гинути під авіаударами та обстрілами окупантів. Так, у Чернігові внаслідок влучення ракети в житловий будинок загинули 47 людей. Спочатку ЗМІ повідомляли про 33 жертви, але пізніше ця цифра суттєво збільшилася.

У Києві дві ракети потрапили до Київської телевежі. Атака забрала життя п'ятьох людей, які проходили в цей момент повз. Ще п'ять людей отримали поранення, їх госпіталізували. Вибух на своїй сторінці в соцмережі показала навіть мати Ілона Маска.

Тим часом в Офісі генпрокурора України повідомляють, що всі військові злочини фіксують, щоб стати доказовою базою на Міжнародному трибуналі. Глава ОДУ Ірина Венедіктова повідомила, що чимало її європейських колег уже висловили готовність співпрацювати в цьому питанні.